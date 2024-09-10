小熊維尼寵物餐碗超可愛　搭配圍兜兜讓毛孩萌翻天

▲HeroMama與迪士尼合作推出小熊維尼系列新品。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



台灣寵物品牌HeroMama與迪士尼合作，近日在台推出小熊維尼系列新品，為貓狗主人們帶來可愛又實用的寵物配件。該系列包含蜂蜜造型的寵物餐碗、角色造型圍兜兜以及貓抓屋等產品，還有寵物食品免費送。幫毛孩綁上圍兜兜感覺有夠可愛，讓吃飯療癒感再升級。

喜歡小熊維尼的毛孩爹娘們注意，HeroMama與小熊維尼推出聯名新品，不僅融入了維尼的經典形象，也結合了日常養寵物的實用需求，讓飼主們能夠在與毛孩共同享受美食的同時，增添更多的趣味與溫馨感受。

此次推出的新品系列主打「蜂蜜寵物餐碗禮盒」，將小熊維尼的可愛形象與寵物餐碗結合，外觀如同蜂蜜罐一般充滿童趣，加上角色圍兜兜，既實用又有造型感，為毛孩的每餐增添趣味，以牛奶盒造型設計的貓抓屋，既能當作貓咪的休息空間，也提供抓爪的樂趣。

小熊維尼系列餐碗禮盒組包括維尼斜口陶瓷碗、寵物圍兜兜，售價579元；小熊維尼系列牛奶盒貓抓屋，售價350元；小熊維尼系列好朋友啾啾彈力球 ，售價219元。業者表示，即起至9／16期間，於官網購買小熊維尼限定餐碗禮盒，可免費獲得益生菌凍乾晶球糧及維他命湯罐。

各位毛孩的爹娘們請注意，台中勤美9／9起開放寵物牽繩落地進入商場，準備讓毛孩們「大搖大擺」走路吹冷氣啦！寵物友善可不止這一樁，還有提供寵物推車讓毛孩累了休息，部分餐飲還提供專屬餐點，讓全家一起同桌吃飯。

隨著寵物在人們生活中的地位日益上升，對寵物友善環境的需求也隨之增長。勤美集團率先宣布旗下的勤美誠品綠園道、金典綠園道商場及PARK2，從9／9起允許寵物牽繩落地進入商場，創下全台百貨賣場開放寵物落地措施的先例。

▲提供寵物專屬推車。

隨著寵物飼養量的增加，草悟道及市民廣場一直是在地市民和遊客前來休憩與互動的重要區域，此次開放寵物牽繩落地進入商場，標誌著對該區寵物友善環境的延伸和升級，商場內設有寵物推車和飲水站，部分餐廳也提供寵物友善的共餐服務，讓毛孩們可以陪著自己的飼主吃飯。