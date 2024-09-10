膚況不穩必備！「4款穩膚化妝水」推薦　一抹肌膚淨、透、亮

記者曾怡嘉／綜合報導

當膚況不穩時，塗抹再貴的保養品也看不見效果，這時建議從日常保養步驟中下手，挑一瓶幫助穩定膚況的化妝水，當開肌膚通道，潔顏後的第一道手續，幫助肌膚提亮、保濕，同時注入水分，當肌膚胃口開了，後續吸收力自然更加乘。





▲DARPHIN 全效舒緩保濕平衡露150ml， 2,000元。

萃取天然珍稀植萃，全效舒緩系列核心高濃度舒緩配方，完美結合超微導滲透科技，全新推出保濕、舒緩、淨嫩亮多效合一的機能型化水，作為潔膚後保養第一步的補水防禦力，喚醒肌膚底層健康

▲ORIGINS 蘋果奇肌煥膚精露，100ml，1,600元。

每瓶含有10萬個蘋果幹細胞及抗氧果萃外，同時搭配天然果酸，達成溫和煥膚代謝，有感細緻毛孔，使肌膚顯得極致光滑並有光澤。

▲Kiehl’s 金盞花植物精華化妝水，250ml，1,550元。

金盞花萃取能有效抗乾紅、抗氧化、鎮定、保濕。紫草萃取可為肌膚鎖水，提升保濕力。牛蒡萃取能溫和舒緩乾紅、改善痘痘，極速舒緩修護肌膚。把金盞花化妝水作為洗完臉後的保養第一道手續。

▲LANCOME超極光活粹晶露，150ml，3,950元。

含有97%光肌素，是業界首創結合珍稀山毛櫸芽萃取及四重微酸複方，是一款蘊含高濃度活性成分的精華水，微酸溫和煥膚複方，協助表層肌膚更加細緻光滑，獨特的補水鎖水機制，幫助長效保濕舒緩，進一步達到肌膚油水平衡。