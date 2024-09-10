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忘記東西、社交能力變差？專家教三招改善腦霧

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▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲突然覺得自己大腦運作有些「霧感」嗎？醫生教你如何改善。（圖／unsplash、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

你有時有這種感覺嗎？大腦想要思考的時候，總被一層薄薄的紗霧蓋住一般，很想突破困境努力想著，卻覺得很累很想放棄，腦神經醫師表示，出現腦霧現象代表專注力、記憶力與思考理解力發生問題，面對事情就會迷迷糊糊、無法思考，而近期炎熱的天氣，更讓這種情況經常發生。

若你也覺得自己可能出現腦霧狀況，可從幾種情況來判斷，首先就是「注意力渙散」，以前讀一本書只要3天，現在可能1個星期都看不完，或是以前拿手的事，現在做起來感覺很卡。第二就是「容易忘記東西」，才剛出門，就無法回想起出門時究竟鎖門沒？

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲原本拿手的事情，現在做起來卻有點卡卡。

而「社交能力變差」則是第三點，以前明明辯才無礙，或是跟朋友談笑風生都很順暢，現在對於朋友舉一反三的笑話，居然還要想個1、2分鐘；最後就是「生活倦怠」，明明整天沒做什麼事，卻覺得思緒渾沌，做什麼事情都提不起勁。

醫師表示，若你自覺有腦霧現象，建議改變習慣，從3個重點做起：

提升睡眠品質
很多人知道睡眠是排毒的過程，但不僅針對生理，在心靈與大腦修復也相當重要，將睡眠品質提升是個重要關鍵，睡前不看手機、放鬆心情，或者做些瑜珈等舒緩運動，都有助於大腦休息。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲改善睡眠，讓大腦能充分休息。

減少體內發炎
雖然身體沒有覺得什麼不適，但其實體內可能有發炎狀況而不自知，人體有相當好的防衛跟修復機制，但長期飲食習慣不好跟作息不良，再強的身體或補再多也沒用，減少重口味食物、加工品、油炸物等，此外菸酒也要控制。

持續接受新刺激
大腦也會產生僵化，隨著年紀越大，生活習慣就越固定，僵化的機率就愈來愈高，深度思考是件累人的事，在平常日子也要試著練習，保持正向樂觀，多跟其他人接觸，學習新事物，將有助於腦中的思緒更活絡。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲向外探索，重新接受新刺激。

關鍵字：

健康, 腦霧, 大腦, 睡眠, 專注力

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