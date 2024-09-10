林熙蕾愛上De Beers豹眼頂級珠寶　自認性格像「一動物」愛獨處又神秘

記者鮑璿安／台北報導

De Beers 带来以非洲動物為靈感的全新高級珠寶系列，於台北101舉辦「Forces of Nature 高級珠寶展」，台灣為此系列繼六月份於巴黎高訂周首度發表後之亞太區巡展首站，今10日請到女星林熙蕾演繹價值近8千萬珠寶，她最愛豹Magnetism套組作品，直言給人一種神秘感，很接近自己的個性，更說戒指就像是能夠「看透你的心」。

▲林熙蕾演繹Dignity鑽石流蘇項鍊，約18,000,000元 。（圖／品牌提供）





▲林熙蕾演繹Protection 套組致敬獅子的無畏，佩戴Protection Choker鑽石項鍊約19,600,000元。（圖／品牌提供）





▲De Beers Forces of Nature 高級珠寶系列 Protection 套組 。（圖／品牌提供）

林熙蕾一共演繹 Forces of Nature 系列兩套高級珠寶作品，長頸鹿為靈感的Dignity 套組，結合拋光白鑽、彩鑽和褐色鑽石原石，呼應長頸鹿沉穩的大地色調， Dignity 鑽石流蘇項鍊更能夠組合配搭，林熙蕾認為長頸鹿象徵一種高貴、嚴肅，「品牌很厲害，結合大自然的世界，有一種親密的感覺」。而她演繹第二套珠寶為 Protection 套組，致敬獅子的無畏，鑽石雞尾酒戒指中心耀眼奪目的 4.32 克拉枕形切割濃彩黃鑽搭配18K黃金圓珠和鑽石構成的鬃毛，更顯鑽石色調的天然之美。





▲ Dignity Masterpiece 鑽石戒指價值超過台幣3.8億 。（圖／品牌提供）





▲ Magnetism 鑽石嵌套式戒指如同豹的雙眼 。（圖／品牌提供）





▲Individuality 鑽石胸針 。（圖／品牌提供）





▲即日起至2024年9月18日於台北101舉辦「Forces of Nature 高級珠寶展」，採邀請制 。（圖／品牌提供）

被問到自己最像哪一種動物？她則說是貓科動物，有種懶惰、神秘的感覺，可能是大家對她的第一印象，也符合自己喜歡獨處的性格。品牌此次高級珠寶系列推出 8 套共 58 件獨一無二的高級珠寶臻作，創作靈感取材自非洲南部 8 種原生動物，品牌標誌性的鑿點金工(serti poinçon)手工雕刻，以鏤空設計塑造長頸鹿抽象廓形，全場最貴、價值超過台幣3.8億Masterpiece 鑽石戒指，便以鑽周圍的褐色鑽石原石和抛光黃鑽體現動物生命力。Protection 套組透過 9 款閃耀18K黃金和鑽石光芒的非凡珠寶向獅子致敬，可轉換式的 Protection Choker 項鍊將18K黃金和鑽石的溫暖與輝煌溫柔地點綴於肌膚，展現無上的工藝華彩。





▲Ferragamo新光三越台中中港店店裝靈感呼應發源地佛羅倫斯 。（圖／品牌提供）



而全新開幕的Ferragamo新光三越台中中港店也充滿話題，店裝靈感呼應發源地佛羅倫斯，運用大面積的義大利洞石、胡桃木打造奢華購物場域，同步陳設 2024秋冬最新且齊全的男女服裝、配件系列及香水系列等全系列商品，帶來限量5顆的珍稀鴕鳥皮革Hug手提包。秋冬系列由創意總監Maximilian Davis以1920年代與現代交織的自由態度為主軸，包括薄紗禮服、羽毛飾面與亮片刺繡，輪廓上更加醒目，寬大肩型、重磅羊毛和柔韌皮革塑造硬朗廓形，俐落雕塑感翻領展現超現實主義精神。配件部分，Hug手提袋進化為粒紋皮革，飾以Ferragamo字母圖案和輕盈羽毛；Fiamma斜背包以全新尺寸和色調亮相，另也點綴上佛羅倫斯的象徵花卉百合，為造型增添浪漫火花。





▲限量5顆的珍稀鴕鳥皮革Hug手提包 。（圖／品牌提供）

▲秋冬系列由創意總監Maximilian Davis以1920年代與現代交織的自由態度為主軸 。（圖／品牌提供）