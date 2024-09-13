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2024「三麗鷗聯名美妝」　張員瑛同款Kitty腮紅膏、酷洛米蜜粉必收

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文／美人圈

今年三麗鷗聯名彩妝保養品持續推出，你是不是也挑花眼啦？今天小編特地整理出幾項最新聯名的熱門品項分享給大家，不論是日本毒舌雜誌LDK評比第一名的Time Secret礦物蜜粉餅，還是最新席捲各大品牌的Amuse與Hello Kitty彩妝聯名，每個品項都超實用又超可愛，三麗鷗的粉絲們一定要收藏！

2024 三麗鷗聯名美妝

neuve 惹我ｘ酷洛米

女孩們學生時代回憶中一定有的「惹我蜜粉」，今年也推出酷洛米限量包裝啦！惹我清爽吸油蜜粉熱銷超過20年，以輕巧好收納的體積、神級控油能力廣受學生族群熱愛，今年更邀來三麗鷗家族叛逆小惡魔「酷洛米」現身蜜粉盒，粉絲們說什麼都要收藏！

▲三麗鷗聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲惹我蜜粉今年推出酷洛米限量包裝。（圖／neuve）

惹我清爽吸油蜜粉粉質相當細膩，不只能用於定妝補妝、自然隱藏毛孔，還可以化身乾洗髮，讓扁塌的瀏海瞬間蓬鬆。九月新上市酷洛米限量包裝台幣200元有找就能收下，酷洛米鐵粉們絕對不能錯過！

▲三麗鷗聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲neuve 惹我清爽吸油蜜粉-酷洛米限量包裝 3.5g，NT$165。（圖／neuve）

AmuseｘHello kitty

韓國人氣女團IVE的張員瑛代言Amuse，主打Clean Beauty，繽紛少女的包裝設計超受歡迎。最近和Hello Kitty聯名的商品，包括氣墊粉餅、果凍唇釉、眼影盤，還有超可愛的Y2K手機殼造型唇頰兩用膏，開賣當天就全數秒殺！想要張員瑛同款的美妝快點加入購物車吧！

▲三麗鷗聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛代言Amuse。（圖／IG@amuse）

Cell Fusion Cｘ大耳狗、布丁狗

南韓醫美品牌Cell Fusion C，主打溫和保濕且術後也能使用的防曬霜，不少南韓美妝部落客及藝人都推薦過！防曬霜有三種不同功能，分別是抗UV（白管）、保濕（藍管）、提亮（粉管），可以根據不同需求挑選。

▲三麗鷗聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲南韓醫美品牌Cell Fusion C換上大耳狗和布丁狗包裝。（圖／IG@Cell Fusion C）

除了包裝上有可愛的大耳狗和布丁狗圖案，現在還推出限量套組，還附贈超級可愛的大耳狗、布丁狗大頭吊飾和化妝包！

Time secretｘ酷洛米、大耳狗

曾獲得日本毒舌雜誌LDK評比第一名的Time Secret礦物蜜粉餅，這次與三麗鷗聯名推出了限定包裝，配上酷洛米和大耳狗的圖案，瞬間可愛度爆表！蜜粉餅含有保濕成分，減少乾燥感，並改善膚色不均、毛孔等肌膚問題，敏感肌和痘痘肌也可以安心使用。

▲三麗鷗聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲Time Secret礦物蜜粉餅換上酷洛米設計。（圖／IG@timesecret_official）

此外，這次聯名還推出了妝前乳，有透明、粉色、綠色三種色系，可以針對不同肌膚狀況選擇哦！

I'M MEMEｘ大耳狗、布丁狗

I'M MEME在日本地區限定推出超可愛的三麗鷗聯名彩妝，把大耳狗和布丁狗直接刻印到打亮霜上，根本捨不得用啊！除了在台灣也很熱賣的磨皮蜜粉，還推出了韓妞人手一顆的I'M MEME我愛星鑽打亮霜限定色，上面有浮雕的大耳狗和布丁狗圖案，簡直萌爆，一定要收藏一顆！

▲三麗鷗聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲超可愛的三麗鷗聯名彩妝。（圖／sanrio 日本官網）

另外還有台灣沒有販售過的吊飾美唇油，蘊含95%的天然美容油，質地輕盈不黏膩，提供唇部保濕不乾澀。這波聯名絕對不能錯過！

Ariulｘ大耳狗

韓妞喜愛的保養清潔品牌Ariul，在熱門卸妝產品上注入三麗鷗大耳狗圖案，簡直可愛爆擊，融化人心！購買限定聯名包裝禮盒，還會贈送大耳狗氣墊隨身梳及水杯，拿在手上超吸睛！

▲三麗鷗聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲保養清潔品牌Ariul推出萌爆的大耳狗包裝。（圖／sanrio_kr）

進入Olive Young絕對看過他們家的經典卸妝巾，鮮豔的黃色包裝聞名全韓，並多次獲得卸妝品類冠軍，小巧便攜，是Olive Young的暢銷品項之一。

FreshO2ｘSANRIO

FreshO2ｘSANRIO三麗鷗彩妝聯名系列這回以可愛軍團之姿，一口氣推出高達14款限量單品與周邊！包括FreshO2各聯名必出的感應換色潤唇棒、最受喜愛的唇油，丹妮婊姐研發的多用盤等單品，通通都推出三麗鷗限量包裝，即日起於FreshO2官網限量開賣。

▲三麗鷗聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲FreshO2ｘSANRIO三麗鷗彩妝聯名。（圖／FreshO2，下同）

Hello Kitty 保濕潤澤歐嗨油化身為令人尖叫的療癒小物！小公仔般的立體Kitty站上唇蓋，每次拿出來都能被療癒一波。

▲三麗鷗聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲Hello Kitty 保濕潤澤歐嗨油2.5ml，NT$499。

Hello Kitty 勢必有4把刷具組內含眼影打底打亮刷、局部細節多用刷、斜角萬用刷、眼線眉粉萬用刷，並附贈高質感仿皮收納袋。

▲三麗鷗聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲Hello Kitty 勢必有4把刷具組，NT$699。

另外還有搭配組合才有的手拿鏡及化妝包等超萌單品，三麗鷗的粉絲們千萬別錯過！

▲三麗鷗聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲Hello Kitty 照照自己多美麗折疊手拿鏡，NT$299。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 三麗鷗, 聯名, 美妝

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