營養師公開「月餅熱量／糖量圖鑑」　教你這樣吃不發胖

▲營養師建議月餅分食最好。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

中秋節即將到來，相信很多人中秋還沒到，臉和肚子都圓了，營養師高敏敏提醒，月餅屬於高油高糖的點心，吃過量真的都是負擔，為大家整理月餅熱量/糖量圖鑑，吃之前先了解，就不怕熱量攝取破表，像是最胖的雙黃月餅，吃後得要慢跑96分鐘才能消耗。

很少人能抗拒月餅的誘惑，營養師高敏敏提醒，別只看某項品項熱量高而不敢吃，跑去吃很多熱量看起來低的點心，熱量更是難以估計，其實吃進去的份量和內容物才是重點。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏舉例，像是熱量最高的雙黃月餅，一個的熱量不僅超過800大卡，更有快20顆方糖的含糖量，若以一個50公斤的成人來說，一天所需熱量1500大卡計算，脂肪攝取上限為50g，一顆月餅吃下去就拉警報了。

營養師也提醒，月餅的熱量跟餅皮、內餡的原料跟製作有很大的關係，甜口味的月餅 一顆精緻糖量可以高達10顆方糖，相當於一杯全糖手搖飲；鹹口味的月餅，像是鹹蛋黃、滷肉都是在油水裡面泡過之後再包進去的，一顆廣式月餅就有2-3匙油，真是相當驚人。

中秋吃月餅應景是必要的，那麼怎樣吃才能少負擔呢？營養師高敏敏建議如下：



#選擇原味或是餡料少、少油少鹽少糖製作的月餅，熱量跟負擔都較少！



#可以挑選高纖維內餡的口味，如：鳳梨、柚子等。



#與家人共享，幫助減少熱量、增進感情。



#吃月餅的同時，可以搭配無糖茶、無糖黑咖啡或牛奶、優酪乳、無糖豆漿⋯等代替含糖的飲料。



#搭配酵素酶較多的水果，像是奇異果、鳳梨可加速消化。