Alo Yoga為何請得到Jisoo代言？歐美名人都愛穿的運動服　超夯同款必買

文／美人圈

來自LA的瑜伽服品牌「Alo Yoga」是近期許多歐美名模的愛牌之一，近期更因BLACKPINK的成員Jisoo代言，知名度又再更上一層。像是知名超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、凱莉珍娜（Kylie Jenner）和海莉比伯（Hailey Bieber）都愛穿，在這些時尚潮人上身帶貨之下，Alo也成功打進Gen Z（指1995－2009年出生的年輕人）市場。

▲Jisoo代言Alo Yoga。（圖／IG@alo）

Alo Yoga品牌介紹

Alo品牌名稱源自「Air （空氣）」、「Land（大地）」及「Ocean（海洋）」三個字的字首組合而成，簡單明瞭的就帶出品牌崇尚大自然與環保理念。Alo Yoga設計多較為簡約，除了瑜伽服、瑜伽褲外，也推出各種運動鞋、配件首飾、包款、身體保養等系列產品，且男女系列都有，完美融進生活的所有面向。

▲Alo Yoga設計風格簡約。（圖／IG @sooyaaa__）

Alo Yoga看準名人效應，找來名模和Jisoo帶出時尚感

Alo Yoga看準了在Z世代中很好操作的名人效應，找來BLACKPINK成員Jisoo代言，成功讓這股熱潮從歐美擴展到全球，更開拓了年輕族群市場。不只廣告拍攝，Jisoo私下也多次穿上Alo Yoga出行，在Jisoo的Instagram版面上也多次看到Alo Yoga身影，就連她的Paris Vlog中，也在時裝周結束後穿上整套的Alo Yoga運動服前去享用火鍋美食。日前BLACLPINK的8週年直播中，Jisoo也帶著Alo的帽子露面，可見她是真心喜歡這個品牌！這邊也祝BLACKPINK 8週年快樂，希望未來能持續創造更好的成績！

▲Jisoo換上舒適的Alo Yoga運動套裝，在時裝周結束後準備去吃最愛的火鍋。（圖／Youtube／행복지수 103%）

▲BLACKPINK 8週年直播，Jisoo（最右）也戴上Alo Yoga帽子露面。（圖／weverse）

歐美名人私服同款Alo Yoga單品

除了品牌理念符合現在社會重視的環保風氣以外，Alo也是不少歐美名人的運動私服首選，像知名模特Bella Hadid、Kendall Jenner和Hailey Bieber等名人都多次穿上Alo在社群上露面，瞬間掀起帶貨熱潮。

1：Bella Hadid

歐美名模Bella Hadid身穿Alo Yoga運動短褲，展現Y2K風格出現紐約街頭。Alo Yoga之所以受到歐美名人喜愛，就是他們家的版型剪裁設計時髦又可愛，看似簡約的設計，卻透過各種細節處理來強調上身後的身材曲線，讓對認真運動、擁有好身材的用戶能很好展現健康自信美感。Alo Yoga運動服能夠直接穿出門，不需要再帶著大包小包到健身房後再換上。

▲Bella Hadid。（圖／alo）

BLACKPINK成員Jennie在出演HBO《The Idol》其中一幕與女主角在戶外熱舞的影片中，她所身穿的背心和緊身運動短褲也是出自Alo Yoga，後續也被網友挖出更多相似款式，可見其版型的好看程度。

▲Jennie與莉莉蘿絲戴普主演影集。（圖／IG@theidol）

2：Hailey Bieber

小賈斯汀老婆Hailey Bieber，身穿Prada短版羽絨衣搭配Alo Legging，高級全灰搭配，簡單俐落又不失時尚感。應對各種運動需求，不只依據功能分款式，更有多樣化的衣料材質，除了基礎的吸濕排汗功能，還有拉提、塑形等進階條件。

3：Tyla

歐美新興南非女歌手，同時也是葛萊美獎得主的Tyla，拍攝Alo Yoga與Beats推出的聯名無線耳機，還有超美黑珍珠色充電盒。Alo Yoga產品選色多以低彩度的中性色系為主，雖然可能不會是最醒目的，但其實更耐看，且總能讓人感到一股舒適順眼的慵懶氛圍。

▲Tyla。（圖／IG@beatsbydre）

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