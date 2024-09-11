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上半年業績未達預期　新光三越總座吳昕陽用AI拚千億大關

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▲新光三越總經理吳昕陽（左）、新光三越執行副總吳昕昌（右）。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越總經理吳昕陽（左）、新光三越執行副總吳昕昌（右）。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

後疫情時代國境開放的出國潮，加上日圓匯率仍低，衝擊百貨零售市場，全台最大連鎖百貨新光三越總經理吳昕陽今（9／11）表示，上半年業績確實不如預期，但在整體市場零成長的情況下，還有1.7％成長率「還算不錯」。隨著AI時代的啟動，也成為未來重點，新光三越已經成立5人的專職AI Team，「AI現在是非做不可」。

2023全年新光三越營業額達到945億元，較前年成長6.7％創下新高，今年業績目標989億元，朝千億大關挺進，不過上半年出國潮加上日圓匯率低，不少民眾都出國血拼，百貨賣場業績氛圍普遍低迷，連吳昕陽都表示未達預期目標，加上電費漲價也增加了17%的營業成本，希望除了下半年周慶折扣季找回買氣之外，也能導入包括旅遊、商展等外來觀光客。

目前已成形的AI大勢，新光三越在之前已經成立專部，將會員數據立體化，舉例從車牌辨識系統搜集資料，能建構出開車來的會員開什麼車？來的次數有多頻繁？喜歡停哪個館別？吳昕陽分享，最近就從搜集的數據發現，「開進口車來館的會員，有80%的比率都是紅卡（一般會員卡）」，表示其中還有很多業績的成長空間，從中發掘出一些機會點。

新光三越位於「南山台南廣場」的第三間台南百貨也將在2025年登場，吳昕陽也透露南山廣場將跟現有2間百貨做區別，會更流行、年輕化，也會有更多生活體驗的部分，像是不同類型的展覽跟娛樂活動，把這些比較特別的帶進商場，有更豐富的社交元素。

近期新光三越東區DIAMOND TOWERS義大利精品FENDI精品店也將在9／12開幕，請來韓星Rain助陣開箱，吳昕陽表示DIAMOND TOWERS來客數還要再加強，會再持續的調整內部的品牌結構。

關鍵字：

百貨, 新光三越, 業績, AI, 台南

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