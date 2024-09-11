傅孟柏搶金鐘視帝曝幸運色　穿J. Lindeberg新裝「吃牛肉麵慶祝」

記者鮑璿安／台北報導

瑞典設計師品牌J. Lindeberg 今11日舉辦2024秋冬新品發表，請到藝人傅孟柏出席，剛好電視類金鐘獎入圍名單也於今日公布，他以《美食無間》入圍最佳男主角，而活動當下他並不知情，透過品牌來公佈這一喜訊，對此他現場分享入圍心情，「當然是很開心，等工作結束可以慶祝一下」。





▲傅孟柏此次演繹合身皮革外套，搭配JL透氣橋型Logo運動鞋。（圖／品牌提供）

傅孟柏此次演繹合身皮革外套，搭配JL Vent 500 全方位球鞋，他透露因為擔任品牌本季形象大使，特別專門請教前輩李李仁如何打高爾夫球，更傳授他在練習場揮桿的時候喊出「牛肉麵」三個字，能幫助他打出好球。傅孟柏也稱讚品牌服飾滿足他各個場合的需求，性能和造型都兼具。

而他即將以《美食無間》角逐金鐘獎最佳男主角，被問到紅毯上會以什麼造型現身？他則預告會穿自己的戰服，去年金馬獎時請朋友訂製了正裝，而且不會有紅內褲，但一定會有綠色配件，因為算命老師說綠色對他運勢好。至於怎麼慶祝，因為已經有既定的工作行程，所以傅孟柏表示明天工作結束就可以去吃好料。而今天晚上會先煎一塊牛排給Dingo(愛犬)吃，「因為今天早上有帶牠工作，已經答應牠了」，也搞笑說會吃牛肉麵犒賞自己。

▲Clubhouse 機能Polo衫、JL經典機能球褲。（圖／品牌提供）







▲J.LINDEBERG漸層印象機能Polo衫、JL經典機能球褲。（圖／品牌提供）

J.LINDEBERG 於2024秋冬打造全新主題概念「The Social Club」，正裝方面透過有機棉、針織、羊毛搭配低飽和黑灰營造有別以往的極簡態度，涵蓋小羊皮合身獵裝、海軍藍針織背心、羊毛緹花圓領針織衫等重點單品，提供日常時髦疊搭。而運動愛好者喜愛的GOLF系列突破既有經典橋型Logo，全新JL Clubhouse圖騰首度於秋冬亮相，並延續經典專利TX JERSEY快乾吸濕布料，營造運動時候的舒適感受。

▲adidas與時尚品牌JAY3LLE攜手，為高爾夫球愛好者推出服裝、鞋款、配件系列 。（圖／品牌提供）



adidas與時尚品牌JAY3LLE攜手，為高爾夫球愛好者推出服裝、鞋款、配件系列，融合街頭潮流打造出高機能單品，滿版的adidas x JAY3LLE刺繡圖紋貫穿飛行夾克可混搭百褶短裙；而備受矚目的CODECHAOS JAY3LLE高筒鞋款，初次專為女性設計的超高筒造型，再加上頂級皮革穿孔細節，顛覆傳統高球鞋履美感。另也帶來帽子、襪子等配件，無論在球場或是休閒時刻，皆可讓整體造型更添重點。