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RIIZE同款輕量羽絨台灣登場！國家地理服飾「極簡戶外」秋冬新品一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

來自南韓的戶外潮流品牌National Geographic Apparel 國家地理服飾發表全新2024年秋冬系列，由韓團RIIZE擔任全新品牌代言人，搶先穿著HERON輕量羽絨系列，詮釋輕盈保暖和時髦感兼具的造型，品牌更帶來許多話題戶外機能單品，台灣粉絲也能夠同步入手！

▲▼ 國家地理服飾。（圖／品牌提供）

▲韓團RIIZE擔任全新品牌代言人，搶先穿著HERON輕量羽絨系列。（圖／品牌提供）

▲▼ 國家地理服飾。（圖／品牌提供）

▲▼ 國家地理服飾。（圖／品牌提供）

▲▼ 國家地理服飾。（圖／品牌提供）

▲全球限定發售的 FILMMAKER專為專業攝影紀錄者設計。（圖／品牌提供）

本季創作靈感來自北歐，斯堪地那維亞多變的地貌與野生動物給予啟發，設計角度也融入時下流行的韓系風格，此次全球限定發售的 FILMMAKER專為專業攝影紀錄者設計，使用5種以上的機能性面料，包含蓄熱保暖、防風抗寒、潑水、防水與高度彈性等功能，防風防水外套融入迷彩大地色系，增加可拆式大口袋，更能夠當成背包使用；搭配具可拆卸功能的外套和多口袋保暖工裝褲，成為秋冬山系愛好者的必收單品。

▲▼ 國家地理服飾。（圖／品牌提供）

▲▼ 國家地理服飾。（圖／品牌提供）

▲ 女裝ARCHELON 長裙。（圖／品牌提供）

▲▼ 國家地理服飾。（圖／品牌提供）

▲ 女裝 GORE-TEX 雙層防潑水連帽外套。（圖／品牌提供）

相對潮流的選擇則有全新推出的ARCHELON環保尼龍系列，兼具防水防風功能、選用再生永續尼龍「ACEPORA ECO」製成，柔和的沙土色、深邃的森林綠色調，配上經典黃框LOGO打造戶外極簡風格。而GORE-TEX風雨行者系列應對台灣陰雨氣候，防水材質和防水拉鍊，進一步增強防護功能。

▲▼LACOSTE 。（圖／品牌提供）

▲▼LACOSTE 。（圖／品牌提供）

▲LACOSTE攜手陳冠希推出CLOT秋冬聯名系列 。（圖／品牌提供）

同時，來自法國的運動品牌LACOSTE展開全新合作，對象是陳冠希主理的潮流品牌CLOT，LACOSTE經典網球風融合中華武術，當經典鱷魚綠遇上中國瓷器的深藍色，攜手打造出高級運動風貌，系列涵蓋了秋冬外套、連帽杉、POLO衫，實穿性十足。CLOT 2003年始於香港，陳冠希作為品牌創始人兼創意總監，頻頻與頂級潮流品牌合作，展現CLOT所代表的獨特華人美學文化，此次合作以網球和高爾夫、東方武術文化為背景，貫穿為此次聯名打造的中式徽標和印花，小鱷魚被串連成為CLOT 標誌，每一處細節都充滿驚喜。

關鍵字：

National Geographic Apparel, 國家地理, 韓團, 2024

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