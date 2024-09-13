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熊仔公開34歲生日願望　首合作孫盛希「美式學院風」新造型超青春

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記者鮑璿安／台北報導

美式休閒服裝品牌Gap來台邁入10周年，日前藝人熊仔、孫盛希搶先穿上秋季新品為品牌慶生，兩人更在派對上獻出首次合體獻唱體驗，恰好活動當天9月12日是熊仔的34歲生日，他也許下願望「希望等我55周年的時候，也是復古經典」！

▲▼ ＧＡＰ。（圖／品牌提供）

▲▼ ＧＡＰ。（圖／品牌提供）

▲▼ ＧＡＰ。（圖／品牌提供）

▲熊仔、孫盛希搶先穿上GAP秋季新品演繹經典的美式學院風。（圖／品牌提供）

熊仔身穿品牌經典Logo的撞色Polo領衛衣，內搭襯衫，是很標準的美式學院風搭配，而他對於品牌的印象就是經典，「我第一次買Gap的單品應該是帽T，感覺是家中必備的單品，每個人應該都有一兩件」。孫盛希以針織衫搭配復古刷色牛仔短裙，她喜歡今天的造型，直呼有種變成學生的感覺，她也透露最開始認識品牌時，入手了學院風的T恤，經典又很百搭。

▲▼ ＧＡＰ。（圖／品牌提供）

▲▼ ＧＡＰ。（圖／品牌提供）

▲翻領菱紋鋪棉外套(棕色)；女裝背心外套(棕色)。（圖／品牌提供）

▲▼ ＧＡＰ。（圖／品牌提供）

Gap創立於1969年，今年不僅是其進軍台灣的第10年，品牌也迎來55周年的里程碑，秋季新品再次突破過往美式風格穿搭的框架，男裝推出經典毛領牛仔外套、麂皮衛衣，並以針織毛衣編織出布萊納小熊；女裝提供秋季百搭的翻領拚色菱紋鋪棉外套、復古撞色短款衛衣等單品，在保暖同時兼顧時尚感。為歡慶10週年，全台百貨週年慶開跑首四日，消費點數享10倍積分，單筆消費滿NT$3,500，即贈Gap個性抽繩水桶包乙個，消費滿NT$6,000，可獲得Gap十週年限定摺疊收納手推車乙個。

▲▼ uniqlo。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo。（圖／品牌提供）

▲品牌以「 Timeless Tones 風格無時限」為主題打造秋冬風格單品。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo。（圖／品牌提供）

▲女裝 柔軟舒膚圓領針織衫(長袖)。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo。（圖／品牌提供）

▲女裝 PUFFTECH輕暖科技連帽外套。（圖／品牌提供）

同時，UNIQLO秋冬從城市愛丁堡汲取靈感，將經典的日常單品賦予現代感的進化輪廓跟新的穿法，褲裝在本季採用廓形寬大的方式呈現，甚至是卡其褲到休閒棉褲全系列，在日常中營造滿滿舒適度，可搭配柔軟針織刷毛圓領T恤呈現俐落穿搭。而新北歐城市風則強調戶外場所，同時也適合台灣陰雨天氣，男裝防潑水雙面外套可抵禦突來小雨，新增帽子抽繩細節。過去受到好評的PUFFTECH商品系列再擴大至男、女、童裝皆有全新單品上市，包含PUFFTECH 輕暖科技連帽外套、極暖喀什米爾混紡高領T恤，打造輕量保暖度，都是焦點單品。女裝部分本季也與UNIQLO:C系列跨刀合作，推出全新的HEATTECH EXTRA WARM喀什米爾混紡的全新材質。

關鍵字：

服裝, Gap, 台灣, 熊仔, 孫盛希

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