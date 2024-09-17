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說流行／CHANEL秋冬爆款包預測！爆米花造型、毛絨口蓋包太Q

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記者鮑璿安／綜合報導

時尚的腳步很快速進入秋冬時節，香奈兒CHANEL帶來2024/25 秋冬高級時裝系列形象廣告，在星二代、美國女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）的演繹之下，一同引領大眾進入巴黎的華麗想像中。《ET FASHION》也整理出本季的重點單品趨勢，經典之作翻蓋包11.12以煥然一新的姿態登場，包裹上斜紋軟呢材質，傳遞滿滿的高級感，是手袋控們不可錯過的焦點。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒品牌大使瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）以煙燻眼妝和短髮的姿態出鏡 。（圖／品牌提供）

「巴黎和香奈兒均與電影有著深厚的淵源，而此次 2024/25 秋冬高級時裝系列形象廣告的主要靈感，正是源自於作為電影背景的巴黎。」負責拍攝廣告的攝影雙人組 Inez & Vinoodh 如是透露。經典的巴黎地標投影在巨型螢幕上，香奈兒品牌大使瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）以煙燻眼妝和短髮的姿態出鏡，超現實影像身後的背景，巧妙玩轉比例，藉此彰顯置身於巴黎街頭那種熟悉又遙不可及的情感。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲品牌符碼在艾菲爾鐵塔、橋樑和典型的巴黎街景的襯托下更加脫穎而出 。（圖／品牌提供）

香奈兒本季旨在穿搭巴黎風格魅力，經典的斜紋軟呢大衣以放大格紋呈現，多了一種恣意暢快；而金銀絲線外套、緊身針織衫和飄逸的印花雙縐綢（crepe de chine）洋裝，品牌符碼在艾菲爾鐵塔、橋樑和典型的巴黎街景的襯托下更加脫穎而出。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲橘色斜紋軟呢口蓋包 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲米棕色小羊皮肩背包 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲淡粉色菱格紋皮革口蓋包 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲黑色粒面皮革皮穿鍊肩背包 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲爆米花造型皮穿鍊硬殼小包 。（圖／品牌提供）

本季的必收包款環節，經典之作翻蓋包11.12渲染上橘色調的斜紋軟呢，口蓋包一一出現夢幻淡粉色、淡藍色調，如同捕捉秋冬夕陽光景一般愜意；溫潤的季節感則體現在材質上，觸感柔軟的羊絨拼接皮革，在標誌性菱格紋以及皮穿鏈細節之中，打造出可愛時髦的米棕色小羊皮肩背包。更出現廓形細長的黑色粒面皮革肩背包、爆米花造型硬殼包、打破既有輪廓，演變出香奈兒女孩的穿搭儀式感。

關鍵字：

說流行, 秋冬, 香奈兒, 廣告, 巴黎

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