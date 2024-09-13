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金世正來台吃麵線心情好　秀中文喊「我愛你們」在Longchamp補充能量

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記者鮑璿安／台北報導

演出《社內相親》、《驅魔麵館》擁有高人氣的韓星金世正終於來台了，今13日晚間她現身台北松山文創園區，出席《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》開幕活動，她此行首次以Longchamp品牌大使身分來台，難掩愉快心情，親切以中文「我愛你們」問候在場眾多粉絲們，也透露自己已經吃了台灣美食大腸麵線，所以現在心情很開心，而同場嘉賓還有盧廣仲以及李沐，場面相當盛大。

▲▼韓星金世正、盧廣仲、李沐「Energy By Longchamp」瓏驤能量補給站」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼韓星金世正、盧廣仲、李沐「Energy By Longchamp」瓏驤能量補給站」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓星金世正出席《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》開幕活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼韓星金世正、盧廣仲、李沐「Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲（左起）李沐、金世正、盧廣仲。（圖／記者湯興漢攝）

金世正選擇了一襲黑色連身短裙，展現甜美態度，手提白紙色的 Le Roseau 包款，她相當喜愛該包款，也是自己私下很常搭配的款式，認為它線條優雅，款式經典不過時。被問到這次來台灣最想嘗試什麼食物？金世正熱情回答：「上次來的時候很想吃雞排跟蔥抓餅，這次都吃了，中午我也吃了大腸麵線跟珍珠奶茶！所以我現在心情非常好，以後有機會要再逛夜市。」而這次主要任務是站台Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站，她說每次來台灣都能感受滿滿的能量，而自己能量低的時候，都會找一些想吃的美食，跟朋友們喝酒聊天來釋放壓力，「我也會走到戶外逛逛，進行簡單的運動，像是羽毛球、健走來補充能量」。

▲▼韓星金世正、盧廣仲、李沐「Energy By Longchamp」瓏驤能量補給站」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲李沐（左）身著米白色開襟針織上衣搭配同色系短褲，她手提的栗子色 Le Roseau 手提包。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼韓星金世正、盧廣仲、李沐「Energy By Longchamp」瓏驤能量補給站」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲盧廣仲身穿法式風格的軍綠色長版大衣搭配上亞麻色的 Cabas Longchamp手提包。（圖／記者湯興漢攝）

李沐身著米白色開襟針織上衣搭配同色系短褲，她手提的栗子色 Le Roseau 手提包，以法棍形狀設計巧思為亮點。盧廣仲身穿法式風格的軍綠色長版大衣，搭配上亞麻色的 Cabas Longchamp手提包，而他對展區內最印象深刻的是音樂冥想區。

《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》體驗館，作為Longchamp秋冬主題「Team Spirit」全球巡迴第三站，於台北松山文創園區活力亮相，在忙碌的都市生活中找到放鬆空間。場內主要展示 Longchamp 2024 秋冬系列，以「Team Spirit」為主題，陳設品牌經典Roseau 包款竹節扣環的設計巧思，主牆上的奔馬圖騰及前方的巨型啞鈴與瑜伽球藝術裝置，形成強烈的視覺焦點。活動設置多個互動區域，涵蓋音樂冥想、拳擊訓練、心靈溝通、時尚造型、光環攝影棚、彩繪指甲、新鮮蔬果汁吧等，讓民眾在周末感受身心靈的平衡與放鬆。

關鍵字：

韓星, 金世正, Longchamp, 開幕活動, 台灣

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