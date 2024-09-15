最近難入睡？補充5款「助眠食物」　讓你一覺到天亮

▲酸櫻桃汁經證實能幫助入眠。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人普遍作息不正常，總是在不該睡的時候犯睏，到了該睡的時間卻又睡不著，盤點5款有助睡眠的食物，適量補充讓你好眠一覺到天亮。

#櫻桃

櫻桃特別是酸櫻桃，含有天然的褪黑激素，攝取富含褪黑激素的食物可以促進更長時間的深層睡眠。對於有失眠問題的人，酸櫻桃汁也被證實能幫助增加睡眠時間與質量。

#堅果類

核桃、杏仁等堅果富含鎂和色胺酸。鎂是一種天然的鎮靜劑，能幫助放鬆肌肉和神經，讓身體進入放鬆狀態。而色胺酸則是人體合成血清素和褪黑激素的前體，能幫助調節情緒與睡眠周期。堅果中的健康脂肪還有助於穩定血糖，避免因血糖波動影響睡眠質量。

#燕麥

燕麥含有豐富的碳水化合物，特別是複合碳水，有助於促進大腦釋放胰島素，使色胺酸進入大腦並轉化為血清素，促進睡眠。此外，燕麥中也含有少量的褪黑激素，有助於調節睡眠節奏。

#香蕉

香蕉富含鉀和鎂，這兩種礦物質有助於放鬆肌肉，減少因肌肉緊張導致的夜間不適。它同時也是色胺酸的良好來源，能夠幫助增加血清素的生成，讓你感覺更放鬆和容易入睡。

#溫牛奶

牛奶有助於睡眠，這主要是因為它含有色胺酸。色胺酸進入大腦後能轉化為血清素，進而再轉化為褪黑激素，調節睡眠模式。此外，牛奶中的鈣也有助於幫助大腦更有效地使用色胺酸，促進更安穩的睡眠。