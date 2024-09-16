PAGEBOY X waku waku聯名中性T登場　還有超美限定餐點

▲PAGEBOY近期與Waku Waku聯名，推出中性主題服飾。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

niko and...旗下PAGEBOY近期與複合餐飲品牌waku waku推出聯名商品與餐飲，以中性街頭風格做為主打，打破性別界限推出男女共穿的版型，包括正反面皆繡滿的 waku waku LOGO的短Tee以及大學T等，超可愛的柚子花元素更適合秋季風情，此外還有以柚子元素入菜的限定餐點，讓你吃穿都很潮。

▲短袖T售價1,890元。

日本 Z 世代服飾品牌PAGEBOY 以中性街頭風格「PBLIM」系列為主打，以男女都能穿的服飾為基本概念，推出正反面皆繡滿的 waku waku LOGO的短袖Tee，針織上衣正面字母以特殊的刺繡工法及別出心裁的簍空設計，無論單穿或層次穿搭都非常適合；大學T則於正面以絨毛刺繡繡有三款不同顏色的柚子花，撞色設計富有滿滿的青春活力感。

▲針織上衣售價2,690元。

▲大學T(灰) 售價2,690元、長袖T(白) 售價2,190元。

此外，還推出「針織包」、「棒球帽」及「壓克力鑰匙圈」等配件，針織包包面繡滿的柚子花圖案及側背袋設計；棒球帽則縫有雙方代表性LOGO，低調黑色方便搭配各式服裝，將 waku waku 的小臉LOGO及柚子花化身隨身配件鑰匙圈，適時展露個人風格。

▲針織包售價1,890元、棒球帽售價 1,290元。

而waku waku五家分店將從9／16至11／30期間，推出柚子風味為主題的聯名餐點，包括經典的「炸櫛瓜與柚子胡椒醬」、兩款漢堡選擇「柚香塔塔炸蝦堡」與「柚子胡椒炸雞堡」，以及清淡口味的「柚子清炒海味細扁麵」等，滿足多樣口味需求。除了主菜，三款柚子風味氣泡飲與創新甜點「柚香鹹蛋黃巴斯克乳酪蛋糕」也同步推出，高顏質讓消費者想拿起手機打卡拍照。

為慶祝《七龍珠》40 週年，《七龍珠Z》快閃店9／13於台北誠品生活武昌店現身，不僅帶來經典回憶，更推出了近百款周邊商品，讓粉絲一次買個過癮。

現場設置8大經典打卡點，包括「七龍珠Z劇照區」、超級賽亞人等身公仔區、以及悟天與特南克斯的飛天展示區等，讓粉絲可以重溫動畫中的經典場景。此外，快閃店內更推出多款聯名商品，如「龍珠造型零錢包」、「悟字毛巾」與人氣角色的「小滑鼠墊」等。

除了辦公室與居家用品，這次快閃店還將推出一系列居家廚房小物，從「木盤」、「食物密封夾」到「魔人普烏馬克杯」，各式產品讓消費者可以將《七龍珠》的元素融入日常生活中。而更具創意的是，現場還有角色造型的氣泡飲與龍珠棒棒糖，該快閃店將持續至12／1 。