別忽略秋季紫外線！「入秋最強3款防曬」推薦　一抹肌膚秒吸收

記者曾怡嘉／綜合報導

邁入九月，儘管氣溫已經不像夏日一樣高溫難耐，但高掛在天空上的太陽依舊陽光燦爛，紫外線無孔不入，若是因為邁入秋季而忽略防曬，肌膚不僅容易變得乾燥粗糙，光老化也會提早報到。為了避免紫外線造成肌膚傷害，防曬必須做好做滿，整理近期防曬潤色新品一次看。

▲BAKEL 防護保濕抗老曬前乳，150ml，2,200元。

曬前使用避免因紫外線照射而導致膚色不均。添加舒緩成分，照射到陽光的同時，直接減低UV損傷的產生。蘊含生育三烯酚、角鯊烷，為肌膚建立堅固防護屏障，有效減少皺紋生成；更添加富含維他命E成分的印度聖加果油，深層滋養並修復肌膚，提升保濕效果，預防肌膚老化。

▲SHISEIDO 安耐曬 濾鏡美顏日間防護精華，30ml，1,100元。

蘊含多重美顏保養精華，全天給肌膚美肌活力，極清爽質地，不黏膩不泛白，不怕厚悶後續上妝也超服貼，全球首創的美肌光轉化科技，運用獨家成分使紫外線照射到肌膚瞬間，轉為美肌能量，折射宛如自帶美顏濾鏡的紅潤好氣色。

▲KOSE 雪肌精漾活舒敏空氣薄紗BB精華，30ml，650元。

無添加酒精、礦物油、色素、香料與PARABEN類防腐劑，內含逸透華複合精萃，可滲透至角質深層潤澤肌膚，抹在肌膚上可形成薄膜後，優秀地遮蓋毛孔、泛紅、膚色不均及暗沉，讓敏感肌也能輕鬆打造出膚色一致的完美質感。