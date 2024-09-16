小禎公開凍齡心法：私下是噴霧控、保養一天都不能懶

▲小禎的膚況和身形狀態都維持相當好。（圖／翻攝自FB/胡小禎）

記者曾怡嘉／台北報導

小禎日前以代言人身分出席保養代言活動，記者會現場小禎以一席率性紅白配西服亮麗現身，展現絕佳膚況與纖細身型，其中小禎更大方公開過去15年間的私密照，證明出道以來越來越年輕，她也大方分享自己的保養秘訣，一起學起來！

▲小禎出席保養代言活動。

#了解自己的膚質

聊到保養，她認為第一步必須要了解自己的膚質，像她自己就屬於混合肌膚，兩頰較乾、T字會出油，因此她重視臉部分區保養，她提到自己會隨身攜帶京城之霜，上妝前可以用來保養按摩，待肌膚吸收後，後續的妝容可以更服貼。

#厚敷絕對不會出錯

如果肌膚遇到小狀況，隔天又有重要的場合，她分享自己只會著重兩件事情，分別就是保濕和厚敷，不管是臉部肌膚也好、眼周也罷，只要保濕做足了，就不怕肌膚鬧情緒。自己每天都會備著的就是M.A.C 保濕定妝噴霧，曬後可以噴、定妝也能用，補妝前也會噴一噴再壓乾，肌膚油水平衡後再補妝，妝感也會更貼膚。

▲想要維持完美膚況就是勤勞二字。

#女生保養不能懶

雖然說這是老生常談，但是她認為保養真的每一天都不能偷懶，像她因為每天都在曬太陽，曬完太陽後，更要比別人努力保養3-4倍，才能讓自己膚質看起來健康發亮。

▲維持運動的習慣貴在堅持。

#能維持現在狀態就好

多年來都保有運動習慣，她分享並不是要身材有多曼妙，目前希望能維持在一定的程度就已經謝天謝地，保持現在的狀態就很好。