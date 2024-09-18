「事業心最強」星座女Top 3！第一名覺得戀愛浪費時間　賺錢才有安全感





▲事業心最強3大星座女。（圖／tvn_dramaIG）

記者鮑璿安／綜合報導

越來越多女性在事業上表現出色，能夠經濟獨立、獨當一面。她們天生就不需要依附誰，自己想要的都靠雙手得到，以下就公開事業心最強的3大星座女！

Top 3 牡羊女

牡羊女天生就帶有一股熱情和衝勁，把這份優點放在事業上，簡直如魚得水。她們認為只要自己想要做的事情，就必須做出一些成績，要麼不做，要麼做到最好。也就是這種極端的想法，造就她們在工作時，那種獨立的性格，與其想改變她們的想法，還是默默跟在牡羊女的身邊做事吧。

Top 2 天蠍女

天蠍座的女生擁有強大的毅力和魄力，基本上自己打定主意要做的事情，沒什麼人能阻撓，野心從一而終沒有改變過。同時在工作中，總是以一種膽大心細的態度，能受到身邊的人認可，創造好口碑，讓自己在職場一步一步往上爬，而且她們的優勢是擅長察言觀色，就像是偵探一樣，什麼都難逃天蠍的法眼。

Top 1 摩羯女

摩羯女從來就不稀罕依靠男生，認為只有經濟獨立了才能夠有美好的生活，她們是非常吃苦耐勞的星座，就算是再怎麼辛苦枯燥的工作，也不會抱怨任何一句話，你永遠只會看到她們默默工作的畫面。閒不下來的摩羯，會把工作放在人生的第一位，特別是在該衝刺的年紀，談戀愛這類浪費時間的事情，不是摩羯座的選擇，真的是名副其實的女強人。