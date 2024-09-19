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清冷感「氧氣唇色」爆紅！台韓開架就能買　TIRTIR、FreshO2嫩唇天花板

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文／美人圈

秋季爆紅清冷感「氧氣唇色」，淡淡的粉嫩色調易碎感太美，純欲又顯嫩，韓星也在畫！以下特搜6款台灣、韓國開架氧氣唇色，romand、TIRTIR調色太嫩，FreshO2、peripera嫩唇天花板，全部都可以在藥妝店買到，快一起往下看！

秋季「氧氣唇色」爆紅！韓星都在畫

白開水色唇膏已經退燒，2024秋季「氧氣唇色」爆紅，多了分冷感，看上去清冷易碎，同時也純欲又顯嫩，不僅適合白皙膚色，黃皮駕馭起來也不突兀，還可以增加乾淨高級的氛圍，以下台灣、韓國開架氧氣唇色必收色號都整理好，一定要入手！

▲清冷唇色 。（圖／翻攝自IG）

▲Winter。（圖／IG@imwinter）

韓系氧氣唇色推薦

romand 豐露唇釉 #13 芋泥煉奶

romand這款唇釉就像是雨滴落在唇上清露的光澤，持久配方打造輕薄透明光澤感，完全輕盈的保濕質地上唇後無油膩感，自然融入唇色，潤澤水光不顯油光，#13 芋泥煉奶真的是一款相當韓裡韓氣的色調，清冷感的煙燻粉色更加襯膚，一點也不顯黃感，相當清冷高級。

▲清冷唇色 。（圖／翻攝自IG）

▲romand 豐露唇釉，NT$420。（圖／romand）

FreshO2 嫩滑奶油小蜜糖 #02 煙燻玫瑰

台灣開架品牌FreshO2幾款聯名產品都賣到斷貨，這款奶油小蜜糖添加維他命E與黃金海藻等保濕萃取，為缺水的雙唇注入豐沛的水嫩感，形成天然防護膜，達到唇部護理的深層滋養，輕鬆打造醫美級的飽滿玻璃感美唇！#02 煙燻玫瑰是很美的玫瑰色，而且一點也沒有病氣感，柔和的裸粉色調溫柔細緻，真的是嫩唇天花板。

▲清冷唇色 。（圖／翻攝自IG）

▲FreshO2 嫩滑奶油小蜜糖，NT$399。（圖／FreshO2）

TIRTIR 水潤光澤唇膏 #01 淡紫玫瑰

TIRTIR正式進駐屈臣氏及蝦皮官方旗艦店，這款水感煥彩潤唇膏添加多種潤唇成分，質地柔滑、卻沒有黏膩感，用透明光澤調和潤澤水光，打造3D立體豐盈飽滿唇。這款#01 淡紫玫瑰是一款偏紫色調的玫瑰色，卻一點也不顯老，反而襯膚提氣色、而且相當顯嫩，輕盈的潤唇感讓雙唇一直水嫩Q彈。

▲清冷唇色 。（圖／翻攝自IG）

▲TIRTIR 水潤光澤唇膏，NT$530。（圖／TIRTIR）

peripera INK釉光唇蜜 糖葫蘆唇釉 #008 西柚嫩粉

peripera這款完全是那種傳統唇蜜質地的感覺，相當黏稠厚重，剛上唇會有些嚇到，但是滿神奇的，是用手輕輕暈開後，會逐漸與唇色融合，馬上變得輕盈，而且不黏膩厚重，非常沒有存在感，只有留下那種滋潤的感覺。#008 西柚嫩粉是一款超級嫩的冷開水色，帶著細微的珠光，一抹讓嘴唇變得豐潤Q彈，整個嫩到不行，而且不顯黑，就是那種很嫩的BABY色！

▲清冷唇色 。（圖／翻攝自IG）

▲peripera INK釉光唇蜜，NT$360。（圖／peripera）

heme 極致緞光唇膏 #07 Petal Pink

heme經典商品「極致緞光唇膏」推出全新2色，有別以往濃郁的色調，新色#07 Petal Pink、#08 Pomelo Coral更加輕柔明亮，營造初夏輕甜粉嫩感！富含高飽和綻色微粒，輕輕一抹立即有感，顯色度極佳，完美遮蓋唇色，添加甜杏仁油、荷荷巴油、乳油木果脂等多重植萃美容油，質地柔潤，滑順服貼，其中這款#07 Petal Pink根本就是專為冷色肌膚適合的甜粉色，猶如柔嫩花瓣般，散發溫柔與甜美氛圍。

▲清冷唇色 。（圖／翻攝自IG）

▲heme 極致緞光唇膏，NT$360。（圖／heme）

OPERA 渲漾水色唇膏光澤系 #302 瑰粉

OPERA水色唇膏推出光澤系版本，融入淡淡的妝光色澤，讓雙唇散發晶瑩剔透感！這款#302 瑰粉是日常好駕馭、不挑膚的裸粉色調，清透自然的發色讓雙唇散發不同層次光澤，質地薄嫩服貼，輕輕一抹就融化在唇上，幫助美化唇紋。

▲清冷唇色 。（圖／翻攝自IG）

▲OPERA 渲漾水色唇膏光澤系，NT$420。（圖／OPERA）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 氧氣唇, 唇膏

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