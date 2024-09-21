韓國流行「裸棕玻璃珠」隱眼！張員瑛最新款太美　自然深邃又有神

文／美人圈

韓國隱形眼鏡一直是代購界熱門商品之一，近期流行的裸棕「玻璃珠」款式，就是追求眼神晶瑩剔透的自然裸感，就像亮晶晶的玻璃珠一樣，讓雙眼變得自然深邃又有神！本篇整理出7款韓國的「裸棕隱眼」，最近想買新隱眼的快來參考看看吧！

韓國「裸棕玻璃珠」隱眼推薦

1：OLENS #Brown

說到韓國隱眼，許多人第一個想到的隱眼品牌應該都是OLENS，找過許多知名藝人代言，包括BLACKPINK、李聖經，近期還找來NewJeans代言他們家的隱眼！其中GLOWY系列的#Brown，是NewJeans成員Hanni的Pick，淺琥珀色+巧克力摩卡色的月牙設計，戴上後讓雙眼像充滿靈氣的水晶球一樣有神，且顏色不誇張，低調但閃亮，目前台灣也買得到這款。

▲OLENS 1Day #Glowy Brown（著色直徑13.1mm），10pcs／NT$550。（圖／IG @olens_official）

2：Hapa Kristin #01 Champagne

韓網很紅的隱眼品牌Hapa Kristin，又被稱為「張員瑛隱眼」，每個款式都有日拋和月拋的選擇，甚至還可以單買一副來試戴體驗，是相當貼心的服務。近期全新推出的Cosmo Kristin，是以探索宇宙為概念，從四個恆星中獲得靈感的神秘顏色，代言人張員瑛以金色長髮拍攝的一系列代言照，更是狙擊了無數網友的心！這款#01 Champagne香檳色以獨特的高光設計，利用明亮的香檳金色，被深藍色外圈溫柔包覆，雙眼就像黑暗中的銀河一樣閃耀光芒。目前Hapa Kristin在台灣無實體門市，但有中文官網。

▲Hapa Kristin Cosmo Kristin 1Day #01 Champagne（著色直徑13.0mm），10pcs／NT$460。（圖／IG@hapakristin_kr、@Hapa Kristin）

3：chuu Lens #Sun Brown

chuu Lens最被稱讚的就是隱眼外盒包裝真的非常漂亮，讓人一看到就心花怒放！Lily Daze系列的#Sun Brown暖陽棕，屬於較淺、透的棕色隱眼，漸層花紋設計戴上後讓雙眼看起來很清澈，整個眼神也變得溫柔許多，呈現低調但純淨的玻璃珠感。目前chuu Lens在台灣無實體門市，但有中文官網。

▲chuu Lens Lily Daze 1Day #Sun Brown暖陽棕（著色直徑13.0mm），10pcs／NT$390。（圖／chuu Lens）

4：MIZMI #後花園夕陽

MIZMI是近期才出現的新品牌，特地找來前少女時代主唱Jessica鄭秀妍代言！其中 #後花園夕陽 這款的裸棕色貼近原生眼色，隱眼花紋是以輕微細緻的鎖邊暈染設計，增加深邃立體感，在淡棕色及奶茶粉色的基調，搭配如夕陽般的金色光點，營造琥珀石般細緻質感，讓雙眸自然深邃，一個眼神勝過千言萬語，展現出溫暖且柔和的色調！

▲MIZMI 1Day #後花園夕陽（著色直徑13.4mm），10pcs／NT$290。（圖／MIZMI、IG@mizmi_official）

5：LENS TOWN #Royal Brown

LENS TOWN在韓國也是非常有名的隱眼品牌，其中Beloved系列的#Royal Brown 琉光杏，是較亮的琉璃珠色調，隱眼網狀花紋也非常自然，戴上後呈現一種在陽光下瞳色自然變淺且晶瑩剔透的活力感，整體低調卻充滿朝氣氛圍。目前LENS TOWN在許多開架通路及部分眼鏡行都買得到，想確切知道哪些通路買得到，也可上官網查詢。

▲LENS TOWN 1Day #Royal Brown 琉光杏（著色直徑12.5mm），10pcs／NT$450。（圖／LENS TOWN）

6：DAVICH LENS #Selene Brown

韓國品牌DAVICH LENS除了基本的日拋和月拋，還推出3日拋和週拋（7日拋）！其中3日拋#Selene Brown的淺琥珀色+巧克力摩卡色的月牙設計，隱眼的淺琥珀色部分較少，且兩色都算透，因此不用擔心跑片後雙眼會像沒有對焦的感覺，整體來說是相當自然且接近原生同色的一款，目前DAVICH LENS在台灣無實體門市及代理商。

▲DAVICH LENS 3Day #Selene Brown（著色直徑13.8mm），20pcs／KRW$38,000。（圖／DAVICH LENS）

7：LENSME #CHOCO

LENSME的YOUS系列 #CHOCO款，是一款非常透明的網狀花紋設計隱眼，不管是隱眼內圈或外圈的顏色，都做的非常淡。單看是帶點橘調的淺棕色，但戴上後呈現一絲非常淡的紫調，讓雙眼多了一分清冷易碎感，非常適合搭配白開水、偽素顏等淡顏系妝容。目前LENSME在台灣並無實體門市。

▲LENSME 1Months #CHOCO（著色直徑13.0mm），2pcs／NT$480。（圖／LENSME）

警語：

(一) 配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。

(二) 本器材不得逾中文說明書建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。

(三) 如有不適，應立即就醫。

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