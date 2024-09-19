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久坐族該避開4個飲食習慣　幫助維持理想體重

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▲▼防疫,新冠肺炎,工作,久坐,健康,運動。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲無論在家或公司上班，都很容易久坐，對健康跟身材都不好。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人面對螢幕的時間大幅增多，久坐不僅成為健康隱憂，也很容易導致身體不活動而發胖，美國營養學家謝麗爾・繆薩托（Cheryl Mussatto）等專業人士表示，若朝九晚五的工作性質導致久坐，建議需避開養成4個飲食習慣。

▲職場,工作,學校,學生,公司,。（圖／pexels）

掠過正餐
或許在白天忙碌的工作之下，很多人都會忽略早餐跟午餐，但這樣的情況可能會造成傍晚的過度飲食，導致身體發胖。若常常忘記並忽略午餐的上班族，建議設定鬧鐘，提醒你需要吃午餐甚至是下午茶，當然預先準備好便當或午茶點心會更好，因為這更容易控制進食的食材跟份量。

喝含糖飲料
到處林立的茶飲店讓台灣不少民眾養成喝手搖飲的習慣，在身體補充糖分後確實會變得比較有精神，代價是體重增加、以及提高了慢性病的風險。其實有時候你覺得肚子餓並不是身體缺乏熱量，只是水喝的太少，買個喜歡的水杯或是保溫杯放在桌上，並確實的裝滿水，若不喜歡只喝水也能放些花草茶。

▲▼營養師點名「3款飲料」多喝無益 。（圖／Unsplash）

抽屜有個零食金庫
坐一整天的人很有可能在無意識的情況下狂吃零食，如果打開抽屜就有個零食金庫，很有可能默默吃進幾萬大卡的熱量，充滿糖分與脂肪的零嘴不用強調，就知道對健康不好，若真的無法馬上戒掉嗑零食的習慣，也需要先從高纖、低熱量的選擇取代，像是堅果、無添加糖的果乾等。

▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

吃高熱量食物
有些高熱量食物真的很療癒，漢堡或剛炸出來的薯條，但若你是久坐族，常常以高熱量的速食或餐點來果腹，不僅是發胖問題，還會有健康問題，因為類型食物營養很少，熱量卻很可觀，容易導致身體發炎，對腸胃也有不良影響。

▲▼防疫,新冠肺炎,工作,久坐,健康,運動。（圖／取自免費圖庫pexels）

最後，建議每一個小時都要起來動一動，不管是去廁所，或是到茶水間沖杯茶等，約莫5至10分鐘，來活動一下筋骨，做一下伸展，你會發現只是個小習慣，會為自己日後的健康有大助益。

關鍵字：

久坐胖, 飲食習慣, 健康, 辦公室族, 營養學家

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