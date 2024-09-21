3部甜寵陸劇討論度很高！《私藏浪漫》、《遇見你的那天》超強CP感必追

文／女子學

陸劇可說是一部接著一部上檔，從年初到現在，已經有好幾部都是熱播劇，先前由劉亦菲主演的《玫瑰的故事》更是爆紅，成功吸引一票粉絲開啟追劇模式。

今年夏天依然有許多好看的陸劇！編輯整理了3部近期討論度很高的甜寵劇，以職場戀情、先婚後愛為主，每一部都有不同的特色，喜歡戀愛氛圍感的劇迷們，千萬不要錯過了。

1. 私藏浪漫

由魏哲鳴、張佳寧主演，改編自輕黯的小說《辦公室隱婚》。今年暑假上檔的《私藏浪漫》有陸劇黑馬之稱，即使上檔時間與奧運重疊，討論度仍居高不下，在網路上收穫了滿滿好評。劇情綜合了辦公室戀情、先婚後愛、暗戀等多種主題，影迷們不只嗑了甜蜜的CP粉，劇中溫暖搞笑又帶著勵志感的情節，也是這部劇爆紅的原因。

▲黑馬陸劇《私藏浪漫》。（圖／微博，下同）

劇情講述著曾是高中同學的塗筱檸（張佳寧飾）與紀昱恒（魏哲鳴飾），在進入職場後，再度相遇的故事。久別重逢的兩人，都有著踏入婚姻的想法，於是他們便馬上協議閃婚。對於塗筱檸而言，紀昱恒是她平淡人生裡的一根稻草，在職場看不見希望的她，只想著能遇到適合的人步入婚姻，可是對紀昱恒來說，筱檸卻是他黑暗中的一片曙光，更是他高中時的白月光，這場看似交易的婚姻，是他曾經遙不可及的夢想。

才剛踏入婚姻關係的兩人，碰巧遇到工作上的人事變動，紀昱恒突然變成筱檸的主管，礙於公司規定，他們的婚姻關係必須隱藏，兩人的秘戀故事也就此展開。

2. 遇見你的那天

《遇見你的那天》一樣是今年夏天小有熱度的偶像劇。由張炯敏、姜之南主演，劇情講述著相親失敗 6 次的許慕（姜之南飾），在一次工作場合中，遇到了高中同學謝時（張炯敏飾）。曾是高中同桌的兩人，時隔多年未見變得有些生疏，而他們卻因為酒醉烏龍事件，在好友圈裡成為了一對情侶。兩人也將錯就錯，簽訂了婚姻契約，開啟了甜蜜的同居生活。但許慕不知道的是，其實，謝時從高中時就喜歡她了。

雖然《遇見你的那天》的劇情不算新穎，但張炯敏與姜之南的超強CP感，仍圈粉了無數觀眾，這部可以說是暑假最甜的純愛劇。導演呈現出的畫面十分唯美，讓人忍不住淪陷在其中。全劇僅14集，每集大約30分鐘，劇情緊湊，很快就能看完，超適合假日約伴侶一起追。

3. 你比星光美麗

由許凱、譚松韻主演的《你比星光美麗》改編自玖月晞《你比北京美麗》。有著原著小說的極大人氣，開拍宣傳後，影迷們都超級期待，加上兩位主演都是超人氣演員，劇集一開播就自帶熱度，雖然評價有好有壞，但劇中主角的成人式戀愛，還是讓許多人沉迷在其中。

別於上述兩部甜寵劇，《你比星光美麗》的戀愛故事比較適合大人觀賞。劇情講述著在科技公司上班，擔任工程師的紀星（譚松韻飾）對研發機器人有著滿滿的鬥志與毅力，這樣堅毅上進的她，仍不敵職場上的不公對待，在飽受委屈後，她毅然決然的走上了創業之路 。

過程中，無法兼顧事業與感情的她，與交往多年的男友分手，身為合作夥伴的韓廷（許凱飾）除了在工作中支持她外，也陪伴她走出低潮期，兩人的關係也漸漸有了變化。亦師亦友的兩人，一起走過了創業的艱辛，也成為彼此最重要的依靠。

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