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公主頭5款綁法變化！大腸髮圈自帶溫柔感、雙邊髮束可愛更加倍

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

公主頭是不少頭髮稍有長度的人想要變換造型時的首選，接下來秋冬即將到來，公主頭既可以讓造型乾淨清爽又帶有一點份量感，有哪些綁法變化？一起看下去。

公主頭綁法變化5種

1.丸子頭

丸子頭可說是各種造型變化中的經典，公主頭綁上一顆小小的丸子，不管有沒有髮飾都瞬間變可愛！

▲公主頭 。（圖／翻攝自IG）

▲公主頭綁上一顆小小丸子可愛加倍。（圖／IG@knn._.0o）

2.小鯊魚夾、平壓夾

髮夾則是最簡單的做法，抓一下、順一下髮絲，根據髮量選擇鯊魚夾，或是能創造自然氣質造型的平壓夾，放上去就沒問題了！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.蝴蝶結

蝴蝶結熱潮不退！想要用蝴蝶結飾品有幾個做法，像是先綁好公主頭再夾上髮夾，或是選擇較大的蝴蝶結髮夾，就能直接固定髮絲，搭上洋裝超有氣質。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.大腸髮圈

你我都熟悉的大腸髮圈，不是只有拿來掛在手腕上！要吃飯的時候隨時都可以把頭髮綁起來就很又造型感，是經典不衰的髮型工具。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.雙邊造型

如果髮量比較少的人，不想要整個綁起來怕露出髮際線，也可以採用雙邊造型的方式，不管是編髮或分別在兩邊綁出髮束都很適合，再加上髮飾，可愛更加倍！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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延伸閱讀

●長髮男首選髮型竟是公主頭！盤點12位綁半頭超適合男星，SEVENTEEN、Stray Kids都不只一位

● 公主頭這樣綁才好看！這樣最修飾頭型、臉型，鄰家氣質女孩必學妙招！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 公主頭, 髮型

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