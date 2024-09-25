魔力紅主唱的超模嬌妻貝哈蒂私服很有型　6單品特愛豹紋、絲巾上衣

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魔力紅Maroon 5主唱亞當李維（Adam Levine）的超模妻子貝哈蒂（Behati Prinsloo）魅力其實一點也不比他少，天生衣架子的高挑身形，私服簡約又不簡單，擅長帶著一點小酷勁又輕鬆的日常造型，沒有太用力打扮就很有型，本篇6個穿搭單品帶你一起跟著超模簡單穿卻很時髦！

貝哈蒂私服穿搭風格

1：白色背心

貝哈蒂的日常穿搭常常很簡單，透露出一種隨性的時髦感，最常出現的單品絕對是一件白色背心，這種經典的基本款單品無論是搭配牛仔褲還是短褲或是各種下身造型，都能輕鬆的展現有型簡約的日常私服。

2：牛仔褲

在貝哈蒂的私服中，中性寬版的牛仔褲也是她時常穿搭的單品之一，展現帥氣不拘小節的休閒穿搭風格，無論搭配T恤或背心都很合適，造型也充滿自在的氣息。

3：皮革單品

貝哈蒂絕對是一個皮革單品愛好者！在美式休閒的穿搭中，貝哈蒂也喜愛搖滾酷勁的穿搭，無論是穿在正式場合的禮服外，還是搭配休閒造型，皮外套或皮裙的加入，都能為她的整體造型顯露個性感！

4：Oversized寬T恤

超模貝哈蒂優越的身形當然不會漏掉下身失蹤的穿搭，所以Oversized寬鬆T恤的造型也是可以很常在她穿搭中看到的單品，這也是現在非常常見的穿搭方式，不過可以參考貝哈蒂運用西裝外套、白襪或樂福鞋搭配，讓休閒的單品也能展現時尚度。

5：豹紋單品

貝哈蒂私下的造型中，也有許多印花單品，其中她最愛的當屬豹紋造型，裙子、絲巾、背心都是貝哈蒂喜愛的穿搭單品，這種帶點野性以及強烈視覺的豹紋，本身強烈的視覺感，透過牛仔褲、暈染上衣的平衡，變得不羈又時尚！

6：絲巾上衣

近年流行的絲巾上衣也可以在貝哈蒂的造型中看到，各式不同的絲巾，有印花、有單色，都可以成為貝哈蒂的穿搭單品，透過與牛仔短褲搭配展現夏季的輕盈渡假感，或是與工裝裙搭配的率性街頭風格，在今年也很推薦嘗試。

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