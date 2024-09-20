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陳柏霖穿愛牌peter wu洋溢法式極簡！秋冬推薦Top 5牛皮背心、襯衫必收

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記者鮑璿安／綜合報導

旅法台灣設計師吳昕威2017年創立同名品牌peter wu，極簡風格受到不少時尚迷喜愛，2024秋冬系列正式登場，由品牌代言人陳柏霖演繹最新單品，在形象影像中他置身於巴黎植物園、生物演化館等地，演繹簡約內斂的造型，以下就來盤點系列推薦單品Top 5。

▲陳柏霖穿愛牌peter wu洋溢法式極簡 。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖穿愛牌peter wu洋溢法式極簡 。（圖／品牌提供）

▲本季的形象照代言人陳柏霖。（圖／品牌提供）

peter wu 2024秋冬影像的靈感源自於法國導演Chris Marker 1962年的科幻靜態影像電影《堤》（La Jetée）， 提出「時空交織」的概念，在黃邦銓導演和林君昵導演的執導下，陳柏霖成為鏡頭之中的主角，也探索穿衣的可能性。

Top 5 26 chaise拉鍊夾克（飛行員夾克）

▲陳柏霖穿愛牌peter wu洋溢法式極簡 。（圖／品牌提供）

peter wu擅長將複雜的廓形變得簡單，這件夾克採用連肩設計，看起來更加有型，輕鬆創造百搭性質。

Top 4 雙排釦短版大衣

▲陳柏霖穿愛牌peter wu洋溢法式極簡 。（圖／品牌提供）

能夠輕便活動的短版大衣也是相當推薦的單品，運用高壓氈毛技術，讓大衣保暖性質十足，同時也很輕盈。

Top 3 丹寧外套

▲陳柏霖穿愛牌peter wu洋溢法式極簡 。（圖／品牌提供）

本季全新的水洗丹寧系列，擺脫傳統由藍色和白色紗線編織而成的丹寧布，選用了僅使用靛藍紗線的原料丹寧布，經過特殊石洗技術，擁有獨特色澤，材質也很輕薄柔軟。擁有大口袋的丹寧外套，更是男女皆能夠駕馭的品項。

Top 2 牛皮l.a.襯衫

▲陳柏霖穿愛牌peter wu洋溢法式極簡 。（圖／品牌提供）

peter wu傳遞著法式優雅哲學，這件牛皮l.a.襯衫以義大利小牛皮打造，上頭的紐扣細節則是經過特殊磨色處理，細節也帶來滿滿質感。

Top 1 牛皮背心

▲陳柏霖穿愛牌peter wu洋溢法式極簡 。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖穿愛牌peter wu洋溢法式極簡 。（圖／品牌提供）

陳柏霖同款的牛皮背心擁有低調內斂廓形，也創造許多實穿細節，像是前胸內側拉鍊口袋，搭配上後領可收納式尼龍連帽，拿出帽子即可抵禦陰雨天氣，在日常外出時候同時滿足時髦感和保暖度。

同時，來自法國的運動品牌LACOSTE展開全新合作，對象是陳冠希主理的潮流品牌CLOT，LACOSTE經典網球風融合中華武術，當經典鱷魚綠遇上中國瓷器的深藍色，攜手打造出高級運動風貌，系列涵蓋了秋冬外套、連帽杉、POLO衫，實穿性十足。CLOT 2003年始於香港，陳冠希作為品牌創始人兼創意總監，頻頻與頂級潮流品牌合作，展現CLOT所代表的獨特華人美學文化，此次合作以網球和高爾夫、東方武術文化為背景，貫穿為此次聯名打造的中式徽標和印花，小鱷魚被串連成為CLOT 標誌，每一處細節都充滿驚喜。

▲▼LACOSTE 。（圖／品牌提供）

▲▼LACOSTE 。（圖／品牌提供）

▲LACOSTE攜手陳冠希推出CLOT秋冬聯名系列 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

陳柏霖, peterwu, 2024秋冬系列, 品牌

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