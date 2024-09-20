你不是懶是「累」！5個「常見症狀」代表你已過度疲勞

▲過度疲勞反而會讓人難以入睡。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

提不起勁有時候不是懶，而是因為過度疲勞，過度疲勞是指身體和心理在長期壓力或過度工作下無法恢復的狀態，通常伴隨多方面的症狀，影響個人的日常生活。以下是5個過度疲勞的常見症狀，一起檢視一下。

#持續的疲倦感

無論休息多久，甚至經過一整夜的睡眠後，仍然感覺疲憊不堪。這種持續的疲勞並非短暫的，而是長期的累積，可能與睡眠質量差、長時間工作、精神壓力有關。

#注意力不集中

過度疲勞會嚴重影響人的認知能力。疲憊的大腦無法有效處理信息，導致專注力下降，難以專心工作或學習。簡單的任務也變得難以完成，記憶力衰退，容易忘記事情，甚至在日常活動中感到迷茫。這種認知功能的下降不僅影響生產力，還可能對安全構成威脅，例如開車時注意力不集中會導致危險。

#情緒不穩定

由於過度疲勞，情緒往往變得易波動，尤其是對壓力的耐受性下降。小事也可能引發極大的煩躁或憤怒，容易對周圍的人發脾氣，或者感到沮喪、焦慮。長期的過度疲勞會讓人變得情緒脆弱，甚至出現焦慮或抑鬱症狀，這種情緒的失控進一步加重了疲勞的感受。

#免疫力下降

身體在長期過度疲勞的狀態下，免疫系統功能會減弱，導致更容易感染疾病，例如感冒或其他細菌感染。這是因為身體無法有效修復和保護自身。經常生病、不容易康復也是過度疲勞的信號之一。

#睡眠產生問題

雖然疲憊，但過度疲勞的人常常會出現睡眠問題，無法獲得高質量的睡眠。這可能表現為難以入睡、淺眠或頻繁醒來，導致醒來後仍感覺疲憊不堪。睡眠問題使身體無法正常恢復，進一步加重了疲勞感，形成惡性循環，影響個人的生活質量。