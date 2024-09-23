米蘭時裝周／FERRAGAMO芭蕾舞美學運動感新裝！Bally鉚釘鞋耍叛逆

記者鮑璿安／綜合報導

2025 春夏米蘭時裝周高潮不斷，義大利品牌FERRAGAMO本季以品牌創始人與芭蕾舞的深厚淵源為出發點，帶給人極度療癒的大秀，服裝造型流露一股功能運動感。以鞋履起家的Bally則打造出全新建築風格的俐落鞋款，為百年品牌注入許多意想不到的叛逆細節。





▲FERRAGAMO新任創作總監Maximilian Davis 執掌的2025 春夏系列 。（圖／品牌提供）

FERRAGAMO新任創作總監Maximilian Davis 執掌的2025 春夏系列之中，回溯到1980 年代，品牌創辦人曾與舞蹈家Katherine Dunham 密切交流，也為舞蹈歷史上的重要人物Rudolf Nureyev（魯道夫·雷里耶夫）訂製過芭蕾舞鞋，讓Davis 淬煉當中精華挹注在本季大秀之中。

經典的芭蕾舞元素被放入服裝，連身衣、褲襪貼合身材曲線，芭蕾舞的緞帶則與露趾高跟鞋結合；而訓練服的靈感來自於分層、扭曲和緊繫的第二層羊絨棉，氣球般的剪裁則展現了動作的流動感。品牌標誌性的Gancini元素改以皮革裁剪方式拼接成洋裝，Hug Bag也轉向更大尺寸，散發率性優雅本質。





▲Bally 2025 春夏系列名為「Counterpoint 3”，複調3」 。（圖／品牌提供）

Bally 2025 春夏系列名為「Counterpoint 3”，複調3」，創意總監 Simone Bellotti追溯 20 世紀起源蘇黎世的達達主義藝術運動，鞋履和服飾皆可看出戲劇性的輪廓線條，建築風格注入Glendale 系列新作鞋款，選用細柱高跟更顯鋒利；另外也出現Scribe 繫帶鞋、T形繫帶厚底涼鞋，飾有精緻的金屬鑲飾。龐克元素的尖釘細節點綴在鞋身上，細節盡顯品牌的奇異發想。