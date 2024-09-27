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Rosé、車銀優皆已淪陷Y字托特包！背上太時髦加入靜奢風手袋願望清單

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

聖羅蘭Saint Laurent為靜奢風大包行列再添一支生力軍！全新Y系列托特包擁有男女通殺的實力，一起來看看它的迷人之處。

聖羅蘭Saint Laurent近年有了Rosé的加持，接連締造許多的爆款，尤其是在大尺寸手袋風潮回歸的這條路上，扮演著領頭羊的角色，還記得被安潔莉娜裘莉給一舉背紅的ICARE購物袋嗎？那造成缺貨的現象，引領了各品牌如雨後春筍般推出大包款式。現在Saint Laurent為大包包的競爭再添一支生力軍「Y系列托特包」，已默默的讓名人們淪陷。

Saint Laurent Y系列托特包入坑5原因

加入你的靜奢風手袋願望清單

沒有顯眼Logo搶奪視線、基礎不張揚的色系，同樣知道這款包的人就能懂得你的品味，Y系列托特包將滿足喜歡靜奢風的時髦精。

少了Cassandre要怎麼知道它是Saint Laurent？

Saint Laurent經典的Cassandre Logo，經常成為包款的金屬扣飾，作為低調的Logo展現，但是這款Y系列托特包連Cassandre都不見蹤影，要怎麼知道它來自Saint Laurent呢？其實這款Y系列托特包源自品牌典藏，自70年代起「Y」即是一項代表性標誌，而本季將Y直接融入了包身結構，第一眼看你也許不會察覺有個特別存在，但當你知道那正是Y字形的重新演繹，就會發現它其實非常一目瞭然。

男女皆淪陷

中性設計的Y系列托特包並沒有特別注入性別意識，雖是出自女士系列，但其實也相當適合男士。像是車銀優便透過日常演繹這款Y系列托特包，足夠的份量感背起來頗為帥氣，網紅Vinnie Hacker也在街頭拎著托特包，搭配正式的服裝則顯得優雅。

打造精緻日常的手袋選擇

除了有Rosé的帶貨，Z世代時尚Icon貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、超模劉雯，以及個人風格強烈的Iris Law，都以十分輕鬆休閒的模樣背上Y托特包，從她們的穿搭中會發現，一條丹寧褲，會是與托特包相得益彰的好選擇，由此可見即便是從衣櫃隨手抓的單品，也能靠Y托特包打造出精緻法式感。

顏色與尺寸

Y系列托特包目前共推出黑色與磚色粒面小牛皮款式，以及充滿夏日氛圍的沙色帆布拼接磚色植鞣皮革款式。此外Y系列亦推出小型水桶包，同樣有黑色與磚色粒面小牛皮，以及沙色帆布拼磚色植鞣皮革款式，嬌小的女生也許會更適合這款。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Saint Laurent, Rosé, 車銀優

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