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安格斯12星座一周運勢9／23～9／29　天秤小人遠走、天蠍工作能力顛峰

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

本周迎來了日、金、水星前後挪移的星群小遷徙，影響幅度對每個星座都不算小，由於行星均衡的落在了風象、水象的星宮之中，對牡羊座這周運勢來說，不僅大大降低天冥逆行的殺傷力，更巧妙軟化牡羊內在的暴戾之氣，人際上耍白目的風險大減，即使遊走在說錯話的邊緣也能化險為夷，獨特的個人風格甚至可以開出小小桃花，可以好好把握！

金牛 4.21～5.20

短暫的感情紅盤隨著金星的移轉而告終，但工作、金錢卻能因水星的移轉而受惠，這周對金牛座來說心情彷彿洗了三溫暖，單身者雖然有點小孤單，不過接連的亮眼表現讓你一點也不寂寞，工作上能有發揮長材的舞台，人際也能順勢翻升，感情的陰霾其實只是場偶陣雨，等心情調適好了，不論有沒有情人，都能擁有喜孜孜的幸福感！

雙子 5.21～6.20

除了木星的雪中送炭，雙子未來這周更能得到日、水合相的錦上添花，除了大大挫減了小行星逆行的負能量，本身靈活的口才更是你的幸運符碼，人際上能與知心朋友痛快暢聊玩耍，就算生活上小不如意，也反而能從友情中取暖，不論是否死會，一點都不會有孤單冷意，反而十分逍遙，特別是有對象的雙子，感情熱度持續走高，心照不宣的相處默契對你來說超級舒服啊！

巨蟹 6.21～7.21

火星月初進駐巨蟹座本命宮位，無疑也間接觸發了深埋巨蟹內心的危機意識，這周的你可能面臨周遭環境的小幅變動，也難以避免的感覺煩躁與不確定，然而多數的不安都是自己太杞人憂天造成，如果少想一點、多做一點，就發現事情沒那麼難，人際上雖然有點冷清，卻不算孤單，知心好友關係進階機緣已默默浮現。

獅子 7.22～8.22

向來神經不是很纖細的獅子座，這周有點反常的感知到大行星移位造成的變化，運勢未必明顯好轉，但心境已經有些不同，人際上那些糾結惱火對你已經構不成殺傷力，大膽的跨出反倒能看到更多風景，這周的你能擁有更遠的眼界和高人一等思維，即使與人相處不甚愉快，只要初衷本心不變，就不畏懼風雨，感情上雖然沒有利多，微甜的互動卻也能默默為關係加溫。

處女 8.23～9.22

太陽、水星先後從本命宮位出走，並不代表處女座的運勢開始下坡，某種程度來說反而是種自由，這周處女座能明顯感受自己不再是眾人注目的焦點，除了工作上有小小亮點外，人際互動雖然不算熱絡，卻能結識到有共同興趣、相似頻率的友人，只不過感情上進展有限，單身者仍然小小卡關，不如放下得失心，順其自然吧！

天秤 9.23～10.22

才送走了金星，這周又迎來水星嬌客，加上太陽的駐留，對天秤來說無疑是運勢上的好消息，近期的你神采飛揚，雖然不見得有什麼好消息，不過心頭壓力默默卸除，能量只要正常釋放就能有相當優秀的表現，特別是人際上蒼蠅般的「小」人遠走，相處愉快指數翻揚，各種周末休假都能大大充電，單身者感情動向雖然不明，但桃花正一朵朵的蘊釀量產中。

天蠍 10.23～11.22

金星本身就挾帶了濃濃的感性思維，而這周走入了陰柔又滿載感情的天蠍本命宮，不論是風花雪月的浪漫感知，還是纖細幽微的敏感力全都變本加厲，憑藉著才情能為天蠍帶來工作上的能力顛峰，但相對而言天蠍們的感情起伏也默默變得劇烈失控，愛情腳步正在全面加快中，每一天都有一點點變化，看似甜蜜但也少不了壓力，得穩住再穩住啊！

射手 11.23～12.21

雖然大多數的行星的影響都是正面大於負面，不過可千萬別因此小看了土星、海王星逆行帶來的串串漣漪，特別是陽光、溫暖的射手恐怕也逃不掉淡而幽微的悲觀心情，這周對於生活周遭多了一點負面評價，人際市場微微冷清，得當心醞釀中的感情可能有半途而廢的情況，與其斤斤計較旁人態度不如預期，不如多花點時間和自己好好相處。

摩羯 12.22～1.19

這周的日、水雙雄成為摩羯工作的支柱，不僅行動力滿滿，更能得到潮水般的好評，唯一的缺點就是摩羯的精、氣、神全都奉獻給事業，下了班後的摩羯就如同死魚般，相當不利感情發展，特別是交往中的摩羯，就算忙碌也要分點心思對情人好好噓寒問暖，就算得到獎金也要記得大方分享，對你來說緣分比金錢更得來不易，得好好珍惜啊！

水瓶 1.20～2.18

金星入駐十宮彷彿是星星們的神來之筆，為近期無趣低潮好陣子的水瓶座運勢帶來了揚升與激化，這周工作上充滿亮點，耀眼的表現讓人耳目一新，唯獨剪不斷理還亂的感情生活可能成為運勢起飛的拖油瓶，不上不下的曖昧關係也瀕臨危機，水瓶要有足夠的心胸與遠見面對眼前感情的卡關困境，退一步如果還不能海闊天空，那就退個5步10步吧！

雙魚 2.19～3.20

雙魚座多愁善感的思緒似乎提早報到，這周在大行星移位及小行星逆行的影響下，雙魚運勢也呈現多頭馬車的態勢，各種變化接連發生之下，雙魚生活說好聽是多彩多姿，但也可能是多災多難的開始，人際關係表現不穩，就算素有交情，也要當心一句不得體的話而遭損，感情宮中危機四伏，單身者可能會遇到不理想的情感關係，不成熟或不合適的對象請速速OUT，不要輕易投入新感情。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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