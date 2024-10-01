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周興哲的無限宇宙十年磨劍！新身份客串劉德華新戲　唱情歌再引起共鳴

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在華語樂壇中，Eric周興哲憑藉溫暖嗓音和動人情歌贏得無數人的喜愛。歷經十年的演藝生涯，他的成長與蛻變如同一把訂製寶劍，在沉穩中展現鋒芒。除了在音樂取得卓越成就，Eric更成功跨足戲劇，展現其多才多藝的豐沛能量。隨著他在採訪時冷靜而謙遜的回覆，我們也走進周興哲的無限宇宙……。

▲單排釦正裝風夾克、正裝風襯衫、西裝褲、黑色皮鞋，all by Coach。

十年一瞬，Eric在音樂的探索之路，從青澀大男孩，也逐漸蛻變為成熟穩重的藝術家。他的音樂，不僅是旋律的呈現，更是內心世界的投射，每首歌都在訴說成長中的掙扎與感悟。這些對自身情感的挖掘或生活經歷的反思，讓Eric在華語樂壇贏得一席之地，但他依然低調地傾盡全力，不斷向前。

▲軍綠皮革風衣、SIGNATURE 徽章刺繡有機棉連帽衫、軍綠工裝長褲、黑色皮鞋，all by Coach。

出鞘必鋒芒

拍攝現場，Eric以一襲黑色正裝，輕鬆且舒服地擺換動作，第一套的藍色漸層背景，就像是他這十年音樂旅程的完美隱喻，顏色由淺至深，如同韻律的漸進，映現他從青澀到成熟的過程。十年來，他的音樂創作從初期的青春迷惘轉變為如今更為細膩的情感表達。正如他所說的：「我出道的這些年，感覺好快又好像很漫長。」早期作品充滿自我反思，尤其集中於愛情的困惑與成長，這讓不少人產生強烈共鳴；而隨著音樂事業發展，Eric逐漸顯現他的音樂多樣性，尤其在2019年小巨蛋演出的那一夜，他第一次真正感受到舞台的魅力與自信降臨。他意識到，自己不僅是一位歌手，更是一個能夠傳達情感故事的藝術家。除了在音樂領域取得成功，Eric也決定拓寬自己的演藝路徑，走向戲劇。

近期他參與劉德華監制、彭順執導的電影《危機航線》，與劉德華、屈楚蕭、張子楓及劉濤等知名演員同台演出；他在片中，客串演出空少，為此他也特別到青島拍攝，甚至前往航空基地接受訓練，包括體驗亂流模擬器和空少的知識學習，更與曾參與創作《怎麼了》、《以後別做朋友》、《你,好不好?》的作詞老師吳易緯再次合作，為電影演唱片尾曲《明天我在你身邊》；Eric除了非常興奮能與優秀藝人合作，更希望能透過這些磨練，讓天賦開花結果。

探索音樂與戲劇的雙面世界

對於未來，Eric始終保持低調而明確的使命感。他希望保留華語情歌的情感魅力，並藉著接下來的新專輯，傳遞自我更多情感體驗。他說：「我希望能夠讓喜歡情歌的人，無論何時都能找到共鳴。」對於耗時四年心血，經歷生活沉澱與戲劇打磨的時光累積，都投注到即將發行的新專輯中，Eric期許自己能展現更加成熟的音樂面貌與深刻的情感內容，以多元曲風呼應自我各面向的成長。

▲天鵝絨西裝外套、天鵝絨長褲，both by Ralph Lauren。

在繁忙時程的零碎時間，Eric喜歡打高爾夫，保持心靈平靜與自我調節。「打高爾夫讓我能夠完全放空，享受與自然相連的過程。」隨著成為父親的角色，他將生活中的嶄新經歷也轉化為創作靈感，期許成為年輕人的榜樣，並不斷激勵他們勇敢追逐夢想與目標。「Be Your Own Boss！努力實踐夢想才是成功的關鍵。」這句話不僅是他的信念，也鼓勵新的世代持續前行；而Eric也將繼續在音樂與戲劇的交會路徑中，走出屬於他的明澈花路。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 周興哲

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