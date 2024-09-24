女神宋慧喬「鳥仔腳」現身台北　自曝只靠運動瘦不下來　

▲宋慧喬本人狀態超好。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

睽違7年，南韓女星宋慧喬今（9/24）現身台北出席未來美8週年活動，她身穿一襲白色露肩洋裝，纖細美腿讓人不忍離開視線，將短髮頭髮挽起，微微露出美肩，整個女人味十足。

她說道：「自己很久沒來台灣了，但是現場仍感受到大家的熱情，非常開心。」爲了今天的活動，昨天ㄧ下飛機就敷了面膜，因爲自己屬於偏乾肌膚，所以平時最重視保濕，除了敷面膜以外，像是精華液或是美容油的用量都不會省。

▲宋慧喬希望能老得慢一點。

想要維持好狀態，對於保養自己也很自律，屬於很有規劃的人，像是若是下個月有重要活動，從今天開始就會安排護膚和瑜伽，她也坦言目前這個年紀，光靠運動是瘦不下來的，必須搭配飲食控制，就像為了今天出席代言活動，自己好久沒好好吃一頓了，今晚就準備和工作夥伴大啖義大利菜和紅酒。

▲為了記者會完美現身，她已飲食控制很久。（圖／記者曾怡嘉攝）

她透露自己的飲食控制就是「少吃鹽」，因爲吃太鹹會容易水腫，而面對隨著年紀自然老化，她並不懼怕，只希望能夠老得慢一點，努力維持現階段美好的樣子，可以接下適合的角色，女生要懂得欣賞現在的自己是很重要的。最後她也向大家喊話：「今年只剩幾個月了，希望大家好好把握，並且享受它。」