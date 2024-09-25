「迪奧小公主」Jisoo流蘇皮褲拿水鑽包好颯！Rosé金髮小捲穿絲綢睡衣看秀

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、roses_are_rosie IG

南韓BLACKPINK成員Jisoo因代言迪奧，加上每次看秀都被迎接、穿搭可愛柔美，相較於安雅泰勒喬伊更嬌小童顏，因此被粉絲封為「迪奧小公主」；最近她去看時尚大秀的穿搭與妝容也被起底，酷辣又帶點甜美的質感，立刻引起旋風。

Jisoo近日出席巴黎時尚秀場，身穿迪奧最新的2025春夏女裝，黑色平口上衣小露肩膀，底下搭配黑色流蘇短褲以及黑色長靴，手拎璀璨奢華的水鑽Lady Dior包款，簡約乾淨的高馬尾更是看出把造型留給服裝搭配的用心，整個人優雅又率性。

搭配這次黑色系的穿搭，Jisoo整體的妝容運用粉色展現清麗粉嫩的質感，運用超完美亮妍腮紅 #212鑽石柔粉，刷出可愛不做作的自然紅暈，搭配經典五色眼影 #823薔薇玫粉的顏色，製造出柔美又能放大眼神的輪廓，最後具有通透感光澤的癮誘唇膏 #463蜜桃玫粉，展現出裸色甜而不膩的氛圍。

BLACKPINK四閨女中的Rosé同樣也是到時裝周看秀，一頭經典的明亮金色頭髮燙成個性小捲，並且綁成簡約的馬尾，身披Saint Laurent 2024早秋系列的皮草大衣，裡面換上金色綢緞光澤蕾絲短裙，搭配同色系高跟鞋，簡直就像是穿性感睡衣登場，辣到爆！