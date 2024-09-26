呂攜手豪華露營推出入住免費體驗髮品　阿原啟動艾草「純淨直送」計畫

▲走出戶外感受大自然蓬勃與髮根的生命力。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

假日時越來越多人喜歡遠離塵囂走向大自然，微涼的秋季最適合露營，而外出露營想要拍出美照，一頭漂亮蓬鬆的秀髮是必須，韓系頭皮養護品牌呂RYO就與露營品牌合作推出入住體驗活動，而以洗沐打出名號的台灣品牌阿原YUAN，則是攜手小農啟動有機艾草栽種計畫，打造永續低碳供應鏈。

▲凡入住的旅客皆可於自然圈農場內參加「尋找蓬鬆綠髮寶」活動。

為了可以在享受大自然風光的同時，還是能以一頭蓬鬆輕盈秀髮完美亮相，韓系頭皮養護品牌呂RYO攜手自然圈農場於9月30日至11月30日推出期間限定的「呂RYO X自然圈農場LoFi Land：蓬鬆綠髮寶原生美」活動，以「ROOT:GEN強韌蘊髮系列」作為概念發想，融合自然圈的生態魅力，推出一系列期間限定的入住體驗活動。在涼爽秋日季節相約閨蜜或家人們一同前往自然圈農場，放鬆遊玩也能親身體驗強韌的蘊髮產品，感受髮根與大自然蓬勃的生命力。

▲阿原攜手北海岸小農，啟動有機艾草種植。

在追求環境友善的當下，純淨安心的在地原料，是許多消費者重視的議題，青草植物應用品牌阿原YUAN攜手北海岸的小農，啟動有機艾草栽種計畫，契作艾草田距離自家手工皂工廠車程約20分鐘，縮短原料產地與製造工廠距離，打造永續低碳供應鏈，提供消費者最純淨安心的選擇。