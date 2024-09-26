陳柏霖搶逛NB新形象店「看中張榕容的裙子」　預告三宅一生聯名鞋獨賣

記者鮑璿安／台中報導

New Balance台灣第二家形象門市選址於台中登場，邀請品牌摯友陳柏霖、張榕容與林奕嵐一同現身「NB GREY台中形象店」，三人率先穿上秋冬新款MET24與TDS系列展現經典灰調美學。而陳柏霖看到張榕容的穿搭直呼相當喜歡，連她身上的裙子都想嘗試看看。





▲New Balance台灣第二家形象門市選址於台中登場，邀請（左起）林奕嵐、品牌摯友陳柏霖、張榕容一同現身。（圖／品牌提供）





▲陳柏霖以1906樂福鞋搭配MET24 系列西裝外套。（圖／品牌提供）



陳柏霖以1906樂福鞋搭配MET24 系列西裝外套，他表示這次的鞋款正式和休閒兼具，「上腳非常舒服，像是要出去聚會吃飯，或者是突然要跑步運動也可以」。張榕容則以MET24系列A字裙結合休閒拼接上衣，打造全天不分場合的舒適穿著，沒想到這身造型也吸引到陳柏霖，讓他笑說：「榕容身上的裙子我也可以穿，用來搭配西裝外套，多來逛街就知道怎麼搭配了。」而形象店特別邀請竹藝創作職人林靖格打造山櫻花櫥窗，以層層交錯的竹編線條加入象徵台中市的山櫻花元素，張榕容直呼很喜歡，特別合影拍照留念。林奕嵐這次演繹WRPD Runner 鞋款，她認為今天的造型簡約舒服，顏色也很符合秋冬時節。





▲NB GREY台中形象店匯聚全系列最齊全的 MADE 鞋履與限量聯名鞋款。（圖／品牌提供）

台中首家NB GREY形象門市新光中港店開幕，匯聚全系列最齊全的 MADE 鞋履與限量聯名鞋款，同時推出日本團隊主理的兩大服飾系列MET24與Tokyo Design Studio (TDS)，以極簡美學打造都會時尚。本次首發8040與1906樂福鞋等限量鞋款，匯集機能感和流行元素。此外，New Balance首度攜手三宅一生ISSEY MIYAKE推出限量聯名鞋款，極具話題性的Issey Miyake × New Balance MT10慢跑鞋，形塑百搭輕盈的日式美學，提供卓越的抓地力與耐用度，將同步在NB GREY台中形象店獨賣亮相。





▲ISSEY MIYAKE × New Balance首度聯名MT10慢跑鞋。（圖／品牌提供）





▲1906樂福鞋、MET24 系列。（圖／記者鮑璿安攝）

以標誌性小雛菊圖案走紅的南韓服飾品牌Mardi Mercredi，也宣佈來台開設實體店，在9月正式進駐新光三越台中及台北南西登場，並帶來台灣限量限定色T恤以及短褲，之後品牌粉絲們不需要出國即可第一時間入手時髦單品。台中店內則陳設最新一季的女裝系列商品，及許多人期待已久的Ｍardi Mercredi Actif 運動系列，滿足日常休閒和運動風格。

▲金高銀演繹南韓服飾品牌Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）