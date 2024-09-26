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板橋大遠百200坪NIKE旗艦店登場　周慶滿2千送200

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▲新北百貨周年慶優惠。（圖／板橋大遠百、宏匯廣場提供）

▲新北百貨周年慶優惠，板橋大遠百也推出新櫃讓消費者嚐鮮。（圖／板橋大遠百、宏匯廣場提供）

記者蔡惠如／綜合報導

上半年因民眾持續出國消費預算轉移，加上內需通膨因素，百貨零售業績面臨挑戰，遠百1至8月業績跟去年持平，台中大遠百周慶9月先開跑至今僅小幅成長，第二波將由板橋大遠百接棒，館內200坪雙北最大NIKE旗艦店也搶在周年慶前開幕，讓民眾有耳目一新新店，再祭出滿千送百回饋，力拼3%至5%業績成長。

▲新北百貨周年慶優惠。（圖／板橋大遠百、宏匯廣場提供）

▲板橋大遠百蘭蔻超未來肌因回饋組，價值13,140元，限量特價3,942元。

今年上半年國內消費氛圍較為低迷，上半年國人出境旅客數較去年同期相比增加約68%，加上日圓匯率優勢。遠百表示，國內日系化妝品、飾品業績都受到影響，甚至有品牌最高達到30％以上衰退，但男女裝等輕奢潮牌受年輕人歡迎表現不錯，加上疫後餐飲持續爆發，業績持續新高，各百貨進入周年慶業績衝刺期，營運長林彰豐也坦言：「做百貨業的，沒有做不好的權利，只能更努力。」

▲新北百貨周年慶優惠。（圖／板橋大遠百、宏匯廣場提供）

▲板橋大遠百歐米茄佩戴星座系列腕錶，價格店洽。

遠百分析台中大遠百周年慶買氣，男裝、女裝、家用為表現較好業種，接下來板橋大遠百、遠百信義A13、新竹大遠百、遠百花蓮周慶將在10／17接棒，板橋大遠百持續導入國際精品、運動品牌最新店型與旗艦店，包括NIKE占地200坪的雙北最大旗艦店將於周年慶前登場，另也引進戶外品牌Snow Peak、瑞士kybun健康鞋等，打造全新概念店裝。萬寶龍、Tory Burch也推出全台最新店型。

▲新北百貨周年慶優惠。（圖／板橋大遠百、宏匯廣場提供）

另滿千送百回饋也到位，板橋大遠百周年慶優惠祭出化妝品、內睡衣單筆消費滿2,000元送200元，10／5至10／28預購期間，單筆消費滿1萬元，再加送200元；百貨服飾累計消費滿5,000元送500元，累計消費滿5萬元，再加送700元。10／5至10／28起間APP會員獨家加碼，女男童裝單筆消費滿6,800元加送200元；國際精品首12日單筆1萬元送1,000元；大家電指定專櫃消費單筆滿1萬元送1,000元、保健器材單筆消費滿5,000元送500元。

▲新北百貨周年慶優惠。（圖／板橋大遠百、宏匯廣場提供）

宏匯廣場今年迎來4周年慶，10／3至11／6期間，首度加碼會員全館當日累計3,800元贈400元；3C單筆滿1萬元送500元；名品、健康器材、大家電單筆消費滿1萬元送1,000 元，還有歡慶雙十商品限時搶購價1,010元、精選商品特惠下殺3折起、各樓層加碼優惠等。

▲新北百貨周年慶優惠。（圖／板橋大遠百、宏匯廣場提供）

▲新北百貨周年慶優惠。（圖／板橋大遠百、宏匯廣場提供）

▲宏匯廣場滿額禮YAMAHA 多功能料理鍋、正負零 XJC-C030 無線吸塵器。

首11日從10／3起至10／13期間，再享專屬銀行加碼禮，持指定銀行包括玉山、彰化、合庫信用卡消費，全館當日累計滿3,800元加贈100元電子禮券；名品、健康器材、大家電指定專櫃當日單筆滿5萬元贈1,000元抵用券。

宏匯表示，週年慶會員還有加碼滿額禮，10／3至10／13期間當日累計滿35,000元，送正宗泰式風味．BO BO 500 元餐飲抵用券；累計消費滿15萬元送KINYO電子觸控足浴機或YAMAHA 多功能料理鍋；累計消費滿30萬元送SOLAC 專業負離子吹風機或正負零 XJC-C030 無線吸塵器。

▲新北百貨周年慶優惠。（圖／板橋大遠百、宏匯廣場提供）▲新北百貨周年慶優惠。（圖／板橋大遠百、宏匯廣場提供）

▲宏匯廣場會員來店禮，單筆消費滿2,500元可兌換。

平日限定來店禮當日單筆滿2,500元，即可兌換摺疊旅行袋、防水盥洗包、針織手機包等，以上滿額贈品均有限量，建議提早買提早領。

關鍵字：

遠百, 周年慶, 特惠, 秋季促銷, 購物

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