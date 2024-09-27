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最近反應慢半拍？「6個壞習慣」會讓大腦變本　趕快改過來

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▲▼「6個壞習慣」會讓大腦變笨。（圖／Unsplash）

▲過於依賴手機會使得大腦缺乏訓練去解決問題。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有時候就是覺得頭腦鈍鈍的，整個人反應變很慢，原來一些生活習慣會讓大腦變笨，現在趕緊改過來！

#缺乏睡眠

睡眠不足會影響大腦的認知功能，特別是短期記憶、學習能力和情緒管理。當你沒有獲得足夠的休息，大腦無法有效地整理記憶，這會降低你的理解力和反應速度。

▲▼「6個壞習慣」會讓大腦變笨　趕快改過來！ 。（圖／Unsplash）

#運動量不足

缺乏運動會影響大腦的血液循環，導致大腦供氧不足。適當的運動有助於增強大腦的神經連結，改善記憶和學習能力。同時，運動還能釋放多巴胺，這對保持精神活力、減少壓力和焦慮都有重要作用。

#過度使用電子產品

長時間盯著手機或電腦螢幕會減少與外界的互動，這限制了我們的思考和社交能力。過度依賴電子設備也會抑制創造性思維，因為我們不再訓練大腦去解決問題，而是依賴快速搜尋網路上的答案。此外，藍光影響睡眠質量，進一步加劇對大腦的不良影響。

▲▼「6個壞習慣」會讓大腦變笨　趕快改過來！ 。（圖／Unsplash）

#飲食不均衡

大腦需要充足的營養來維持健康的運作。如果飲食中缺乏必要的營養素，例如Omega-3脂肪酸、抗氧化劑或維他命B群，會削弱神經元的活性，影響記憶力和專注力。過多的精製糖也會損害大腦的可塑性，降低學習能力。

#長期處在高壓下

壓力激素皮質醇的長期過量分泌會影響海馬體，這是大腦中負責記憶和學習的區域。長期暴露於高壓狀態下，會導致認知功能下降，並增加罹患精神疾病的風險，甚至引發焦慮和抑鬱。

▲▼「6個壞習慣」會讓大腦變笨　趕快改過來！ 。（圖／Unsplash）

#缺乏社交互動

社交互動是大腦保持活躍的關鍵。當我們與他人交流時，會刺激大腦的多個區域，包括理解、推理和情緒管理。缺乏社交接觸會導致大腦逐漸失去應對外界複雜情境的能力，長期下來可能增加患上老年痴呆症的風險。

關鍵字：

健康, 生活習慣, 大腦, 學習能力, 社交互動

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