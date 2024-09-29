「經歷不同，無需干涉別人想法」　不糾正他人是成年人必備的社交禮儀

文／女子學

「你不是他，不會完全懂他的想法。」他經歷的你未必經歷過，你說的他未必接受。這樣簡單的道理，好像很少存在於大部分人的想法裡。

在與人的相處的過程中，會不會也常常覺得不管是自己或是他人，或多或少都會有「糾正」別人的行為呢？

糾正別人這件事，是一個武器嗎？在成年人的社交聚會中，有時會不經意這麼想。用自己的觀點改變別人的想法，是不是就能凸顯自己的武力值比較高？其實不是的，這有時反而會讓自己成了愚昧之人。所以在想糾正別人時，可以先這樣想想。

▲在成年人的社交聚會中，常有人想用自己的觀點改變別人的想法。（圖／《鬼才之道》劇照，下同）

對方是不是需要你的建議？

在提供對方意見時，先想想對方是不是有尋求意見的意願。你想說的金玉良言，不論是多麼有建設性的想法，在對方沒有意願接受的狀態下，往往都只會得到「關你什麼事」的回應。有時後，人與人的交談對話，只是想分享生活點滴，未必是想得到教訓或是反駁。

再者，可以想想你是對方會想尋求意見的對象嗎？每個人的心中，想必都會有一個人生導師的存在，這個角色可以理解你的想法，並了解過去的人生經歷，在天人交戰的時刻，這種人才是會想尋求意見的對象。所以，在想糾正別人時，可以先想想自己在對方的心中是否是這樣的角色。

人生經歷不同，無須干涉他人生活

糾正這件事，小則是生活中的日常小事、生活習慣，大的則是人生大事等重要決定。隨著年紀增長，人生總會碰到需要抉擇的時刻，在幾個交叉路口碰到交通指揮人員後，才發現好像真的有許多人都喜歡干涉別人的人生。

是善意也好，習慣也罷，這樣的行為在多數時候是無意義的。每個人的生活經歷都不同，能接受與承擔的重力也不同。正是因為這樣，沒有人能真正做到完全的感同身受，所以那些脫口而出的建議，基本上不一定適用，也不易被採納。

在人際關係互動中，選擇理解對方，比指導更友善也更溫柔。在言談中，處處想著糾正別人，不僅消磨了相處的快樂，也讓自己在不知不覺中，成了多管閒事的人。

每個人都有選擇生活的權利，不把自己的想法灌注到別人身上，與其說是智慧，更可以說是成年人必備的社交禮儀。

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