環球購物中心周慶「10萬件6折」　消費滿5千送1300

▲環球購物中心周年慶推多重優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

上半年百貨零售買氣低迷，Global Mall環球購物中心逆勢成長，1至8月業績成長達6%，近期「夢想周年慶」檔期將於10／3開跑，主打多重優惠，包括滿千送百、多樣業種滿額贈與10萬件夢想商品6折起等，滿額贈最高回饋26%，加上芭比主題滿額會員禮、快閃店登場，讓會員好買也能好好玩。

環球購物中心首波「夢想周年慶」檔期將於10／3至10／16展開，首次綁定GMpay搭配Global Mall聯名卡於新北中和、桃園A8、A19及屏東市首筆消費，滿5,000元最高送超過價值1,300元；另板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則為餐飲消費滿1,000元送50元；同時首度祭出「線上線下同日回饋」，10／3至10／16會員於全台8店當日消費滿5,000元，不僅可享滿額贈，同日於環球Online不限金額消費再贈100元。





新北中和、桃園A8、A19及屏東市從10／3至10／16期間，會員於指定專門店當日消費滿5,000元送500元（400元電子商品禮券+100元Online抵用券）；10／3至10／9刷Global Mall聯名卡，當日消費滿3,600元送300元電子禮券。

此外全台八店更加碼GMpay當日消費滿3,000元送100元電子商品禮券；10／3至10／28期間，首次綁定GMpay當日消費滿1,000元送100元電子商品禮券。新北中和推指定家電、健康器材專門店當日單筆消費滿1萬元送1,000元電子商品禮券，因應聚餐需求，板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則推餐飲消費滿1,000元送50元電子商品禮券。

環球購物中心表示，9至10月共計引進共近80個新櫃，以服飾配件、餐飲美食佔比最高，包括新北中和HUNTER、LOWRYS FARM、STEVE MADDEN、八色烤肉mini及全台百貨首家亞尼克Cafe等，屏東市則引進花月嵐拉麵、時時香，為屏東首店；車站店近期也大幅改裝，板橋車站引進E JEANS等多家服飾新櫃、南港車站有來自京都的京都柚子豚骨拉麵研究中心，新左營車站3樓更升級美食街並引進兩餐EXPRESS、雲象泰式餐廳等新櫃，桃園A19則有DAISO大創旗下品牌THREEPPY登場。

環球購物中心周年慶今年與「Barbie芭比」合作，從10／3至10／28期間推出「芭比夢想櫥窗」、「粉紅扭蛋機」、「聯名會員禮」及「夢幻限定快閃店」，全台8店設置三大主題拍照場景，從巨型芭比玩具拍照盒、繽紛互動打卡區，還有配件拍照道具、立體專屬汽車供粉絲盡情打卡，「粉紅扭蛋機」及「限定會員禮」包含各式居家、上班及出遊實用小物，像是運動水壺、果凍包、午睡枕、化妝包、雨傘等，還有機會抽中芭比收藏系列65週年紀念版，絕對讓你少女心大爆發。

遠百分析台中大遠百周年慶買氣，男裝、女裝、家用為表現較好業種，接下來板橋大遠百、遠百信義A13、新竹大遠百、遠百花蓮周慶將在10／17接棒，板橋大遠百持續導入國際精品、運動品牌最新店型與旗艦店，包括NIKE占地200坪的雙北最大旗艦店將於周年慶前登場，另也引進戶外品牌Snow Peak、瑞士kybun健康鞋等，打造全新概念店裝。萬寶龍、Tory Burch也推出全台最新店型。

板橋大遠百周年慶優惠祭出化妝品、內睡衣單筆消費滿2,000元送200元，10／5至10／28預購期間，單筆消費滿1萬元，再加送200元；百貨服飾累計消費滿5,000元送500元，累計消費滿5萬元，再加送700元。10／5至10／28起間APP會員獨家加碼，女男童裝單筆消費滿6,800元加送200元；國際精品首12日單筆1萬元送1,000元；大家電指定專櫃消費單筆滿1萬元送1,000元、保健器材單筆消費滿5,000元送500元。