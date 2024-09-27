fb ig video ETtoday search mobile

環球購物中心周慶「10萬件6折」　消費滿5千送1300

>

▲環球購物中心周年慶。（圖／業者提供）

▲環球購物中心周年慶推多重優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

上半年百貨零售買氣低迷，Global Mall環球購物中心逆勢成長，1至8月業績成長達6%，近期「夢想周年慶」檔期將於10／3開跑，主打多重優惠，包括滿千送百、多樣業種滿額贈與10萬件夢想商品6折起等，滿額贈最高回饋26%，加上芭比主題滿額會員禮、快閃店登場，讓會員好買也能好好玩。

環球購物中心首波「夢想周年慶」檔期將於10／3至10／16展開，首次綁定GMpay搭配Global Mall聯名卡於新北中和、桃園A8、A19及屏東市首筆消費，滿5,000元最高送超過價值1,300元；另板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則為餐飲消費滿1,000元送50元；同時首度祭出「線上線下同日回饋」，10／3至10／16會員於全台8店當日消費滿5,000元，不僅可享滿額贈，同日於環球Online不限金額消費再贈100元。 

▲環球購物中心周年慶。（圖／業者提供）

新北中和、桃園A8、A19及屏東市從10／3至10／16期間，會員於指定專門店當日消費滿5,000元送500元（400元電子商品禮券+100元Online抵用券）；10／3至10／9刷Global Mall聯名卡，當日消費滿3,600元送300元電子禮券。

此外全台八店更加碼GMpay當日消費滿3,000元送100元電子商品禮券；10／3至10／28期間，首次綁定GMpay當日消費滿1,000元送100元電子商品禮券。新北中和推指定家電、健康器材專門店當日單筆消費滿1萬元送1,000元電子商品禮券，因應聚餐需求，板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則推餐飲消費滿1,000元送50元電子商品禮券。

環球購物中心表示，9至10月共計引進共近80個新櫃，以服飾配件、餐飲美食佔比最高，包括新北中和HUNTER、LOWRYS FARM、STEVE MADDEN、八色烤肉mini及全台百貨首家亞尼克Cafe等，屏東市則引進花月嵐拉麵、時時香，為屏東首店；車站店近期也大幅改裝，板橋車站引進E JEANS等多家服飾新櫃、南港車站有來自京都的京都柚子豚骨拉麵研究中心，新左營車站3樓更升級美食街並引進兩餐EXPRESS、雲象泰式餐廳等新櫃，桃園A19則有DAISO大創旗下品牌THREEPPY登場。

▲環球購物中心周年慶。（圖／業者提供）

環球購物中心周年慶今年與「Barbie芭比」合作，從10／3至10／28期間推出「芭比夢想櫥窗」、「粉紅扭蛋機」、「聯名會員禮」及「夢幻限定快閃店」，全台8店設置三大主題拍照場景，從巨型芭比玩具拍照盒、繽紛互動打卡區，還有配件拍照道具、立體專屬汽車供粉絲盡情打卡，「粉紅扭蛋機」及「限定會員禮」包含各式居家、上班及出遊實用小物，像是運動水壺、果凍包、午睡枕、化妝包、雨傘等，還有機會抽中芭比收藏系列65週年紀念版，絕對讓你少女心大爆發。

▲環球購物中心周年慶。（圖／業者提供）

遠百分析台中大遠百周年慶買氣，男裝、女裝、家用為表現較好業種，接下來板橋大遠百、遠百信義A13、新竹大遠百、遠百花蓮周慶將在10／17接棒，板橋大遠百持續導入國際精品、運動品牌最新店型與旗艦店，包括NIKE占地200坪的雙北最大旗艦店將於周年慶前登場，另也引進戶外品牌Snow Peak、瑞士kybun健康鞋等，打造全新概念店裝。萬寶龍、Tory Burch也推出全台最新店型。

▲新北百貨周年慶優惠。（圖／板橋大遠百、宏匯廣場提供）

板橋大遠百周年慶優惠祭出化妝品、內睡衣單筆消費滿2,000元送200元，10／5至10／28預購期間，單筆消費滿1萬元，再加送200元；百貨服飾累計消費滿5,000元送500元，累計消費滿5萬元，再加送700元。10／5至10／28起間APP會員獨家加碼，女男童裝單筆消費滿6,800元加送200元；國際精品首12日單筆1萬元送1,000元；大家電指定專櫃消費單筆滿1萬元送1,000元、保健器材單筆消費滿5,000元送500元。

關鍵字：

百貨, 購物中心, 優惠, 夢想周年慶, GMpay

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛

越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛

先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源

先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源

從「舉手方式心測」看你感情狀態、隱藏人格！握拳有高度魅力超神準

從「舉手方式心測」看你感情狀態、隱藏人格！握拳有高度魅力超神準

最近反應慢半拍？「6個壞習慣」會讓大腦變笨　趕快改過來 看似開朗但內心孤獨星座Top 3！第一名努力配合別人總是忽略自己 申敏兒懷孕了？機場時尚整個人腫一圈　淡粉紫澎澎襯衫是兇手 超準！你覺得這張圖像什麼？秒測你最近的「壓力來源」 板橋大遠百200坪NIKE旗艦店登場　周慶滿2千送200 「大馬最美千金」看賽車行頭飆破千萬元　愛馬仕包、卡地亞是標配 最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面