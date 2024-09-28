fb ig video ETtoday search mobile

黃宣對超難買的AP金錶一見鍾情　「錶對人說話就要選它」

>

▲▼黃宣與壞特AP Party 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲黃宣一身勁裝搭配AP與Matthew Williams聯名的熱門款Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊金錶。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet）今（28日）晚於台北信義區盛大舉行《AP X MUSIC》音樂派對，完美結合創新科技、音樂藝術與製錶工藝，展現品牌大膽創新、年輕無懼的精神，歌手YELLOW黃宣、傻子與白痴、?te壞特、Majin及REX & Taji均登台表演，high翻全場，黃宣秀出AP與設計師Matthew Williams聯名的熱門Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊金錶，開心說：「黃色嘛！我最喜歡的顏色，最想帶回家。」

▲▼黃宣與壞特AP Party 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲?te壞特戴上AP靈感來自流行樂的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊錶音樂特別版，格外有感。（圖／記者陳雅韻攝）

黃宣透露選錶條件，他認為功能、搭配都是其次，他最看中「感覺」，他說：「必須一見鍾情、要有共鳴，若那只錶對你說話，就要選擇它。」同場的?te壞特則盛讚手腕上AP靈感來自流行樂的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊錶音樂特別版，她表示：「錶款與音樂有關很可愛，我挑錶會先試戴是否輕盈、戴起來有沒有很貼合。」

▲▼黃宣與壞特AP Party 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲《AP X MUSIC》音樂派對擺放電動機台。（圖／記者陳雅韻攝）

《AP X MUSIC》音樂派對，設置3 大感官體驗區「Arcade 電子遊樂場」、「Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型腕錶展示區」及「AP X MUSIC音樂舞台」，賓客可以玩電玩與跳舞機，或在舞台區聽歌手演唱度過歡樂的一晚，當然也不能錯過欣賞一錶難求的熱門款，AP以古巴煙草公司Habanos為靈感設計煙燻古銅色Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動計時碼錶43毫米、同系列自動上鍊腕錶37毫米都在展出之列。

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲AP以古巴煙草公司Habanos為靈感設計煙燻古銅⾊Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型⾃動上鍊計時碼錶43毫米，1,344,000元。（圖／AP提供）

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊腕錶37毫米，1,524,000元。

在AP派對壓軸演唱的黃宣，日前也出席美國紐約男裝設計師品牌john varvatos發表會，他穿著大膽蟒蛇紋印的純羊皮夾克，內搭白色背心亮相，展現個人風格，他透露連居家時光都會精心打扮，會以背心配高腰褲的高調造型倒垃圾。

▲▼黃宣 。（圖／公關照）

▲黃宣日前穿美國紐約男裝設計師品牌 john varvatos蟒蛇紋印的純羊皮夾克，內搭白色背心亮相。（圖／john varvatos提供）

►宋慧喬來台戴316萬新錶　AP鏤空錶配黑裝好搶眼

►AP輕盈鍛造碳錶更上層樓　首見雙色、耐濕還耐刮

關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, 黃宣, ?te壞特

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌

最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌

以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大

以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大

最容易當豬隊友的三大星座！TOP 1優柔寡斷心思細膩　無法決策又常受影響

最容易當豬隊友的三大星座！TOP 1優柔寡斷心思細膩　無法決策又常受影響

越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛 先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源 申敏兒懷孕了？機場時尚整個人腫一圈　淡粉紫澎澎襯衫是兇手 「5種食物」睡前不要吃　小心縮短你的熟睡時間 從「舉手方式心測」看你感情狀態、隱藏人格！握拳有高度魅力超神準 寧可獨處也不想裝熟！內向者的「4種心靈小確幸」不用逼著自己改變 MARC JACOBS 40周年外星人後背包、塗鴉相機包超可愛！2萬內入手話題款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面