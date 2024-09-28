黃宣對超難買的AP金錶一見鍾情　「錶對人說話就要選它」

▲黃宣一身勁裝搭配AP與Matthew Williams聯名的熱門款Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊金錶。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet）今（28日）晚於台北信義區盛大舉行《AP X MUSIC》音樂派對，完美結合創新科技、音樂藝術與製錶工藝，展現品牌大膽創新、年輕無懼的精神，歌手YELLOW黃宣、傻子與白痴、?te壞特、Majin及REX & Taji均登台表演，high翻全場，黃宣秀出AP與設計師Matthew Williams聯名的熱門Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊金錶，開心說：「黃色嘛！我最喜歡的顏色，最想帶回家。」





▲?te壞特戴上AP靈感來自流行樂的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊錶音樂特別版，格外有感。（圖／記者陳雅韻攝）

黃宣透露選錶條件，他認為功能、搭配都是其次，他最看中「感覺」，他說：「必須一見鍾情、要有共鳴，若那只錶對你說話，就要選擇它。」同場的?te壞特則盛讚手腕上AP靈感來自流行樂的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊錶音樂特別版，她表示：「錶款與音樂有關很可愛，我挑錶會先試戴是否輕盈、戴起來有沒有很貼合。」





▲《AP X MUSIC》音樂派對擺放電動機台。（圖／記者陳雅韻攝）

《AP X MUSIC》音樂派對，設置3 大感官體驗區「Arcade 電子遊樂場」、「Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型腕錶展示區」及「AP X MUSIC音樂舞台」，賓客可以玩電玩與跳舞機，或在舞台區聽歌手演唱度過歡樂的一晚，當然也不能錯過欣賞一錶難求的熱門款，AP以古巴煙草公司Habanos為靈感設計煙燻古銅色Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動計時碼錶43毫米、同系列自動上鍊腕錶37毫米都在展出之列。





▲AP以古巴煙草公司Habanos為靈感設計煙燻古銅⾊Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型⾃動上鍊計時碼錶43毫米，1,344,000元。（圖／AP提供）

▲AP Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊腕錶37毫米，1,524,000元。

在AP派對壓軸演唱的黃宣，日前也出席美國紐約男裝設計師品牌john varvatos發表會，他穿著大膽蟒蛇紋印的純羊皮夾克，內搭白色背心亮相，展現個人風格，他透露連居家時光都會精心打扮，會以背心配高腰褲的高調造型倒垃圾。

▲黃宣日前穿美國紐約男裝設計師品牌 john varvatos蟒蛇紋印的純羊皮夾克，內搭白色背心亮相。（圖／john varvatos提供）