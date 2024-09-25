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宋慧喬來台戴316萬新錶　AP鏤空錶配黑裝好搶眼

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▲▼宋慧喬新錶 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬一身簡單黑裝，搭配剛入手的AP Royal Oak皇家橡樹雙擺輪鏤空腕錶，3,168,000元。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬睽違7年，昨（9/24）現身台北出席未來美8周年活動，一襲白色露肩洋裝，露出纖細美腿，狀態絕佳，收工後她於IG分享托腮與品嘗美食的新照，她換穿黑裝、頭髮也往後梳乾淨，低調樸素的裝扮依然散發女神光，手腕上要價3,168,000元的AP（Audemars Piguet，愛彼）Royal Oak皇家橡樹18K白金雙擺輪鏤空錶更吸睛，盡顯她的巨星氣場。

▲▼宋慧喬新錶 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬戴的AP皇家橡樹系列18K白金雙擺輪鏤空錶，3,168,000元。（圖／AP提供）

宋慧喬剛入手的熱騰騰新錶，出自瑞士名錶AP標誌性的皇家橡樹系列，但她不是選擇搭配亮麗色彩的Grande Tapisserie大型格紋面盤款式，而是能欣賞機芯工藝的鏤空雙擺輪腕錶，配上淺藍色內錶圈，更顯精緻典雅。

▲▼宋慧喬新錶 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬日前遊義大利科莫湖，戴勞力士金錶與CHAUMET珠寶。（圖／翻攝kyo1122 IG）

過往宋慧喬曝光的錶款都是勞力士（Rolex）金錶，她顯然對風格俐落的品牌經典款情有獨鍾，若想再華麗一些，她會再疊搭合作多年的法國珠寶品牌CHAUMET的Bee My Love系列手環，更為時髦。

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關鍵字：

宋慧喬, AP, Audemars Piguet, 愛彼, Rolex, 勞力士

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