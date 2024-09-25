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「大馬最美千金」看賽車行頭飆破千萬元　愛馬仕包、卡地亞是標配

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▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲「大馬最美千金」陳雪鈴（右）與老公Faliq Nasimuddin上周末一同現身新加坡大獎賽欣賞刺激的F1賽車比賽。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、劉德華老婆朱麗蒨的表妹陳雪鈴，因高顏值、高學歷又替父親打理事業，被視為智慧與美貌兼具的「大馬最美千金」，35歲的她與同樣出身豪門的老公Faliq Nasimuddin育有一雙兒女，4口之家幸福美滿，經常搭著私人飛機環球旅行。上周末夫婦倆享受約會時光，觀賞刺激的F1新加坡大獎賽，陳雪鈴一身帥氣但配件不簡單，愛馬仕（Hermès）包與名錶、珠寶總值破千萬元。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴（右）帥氣裝扮搭配愛馬仕白色鱷魚皮凱莉包。

陳雪鈴與老公一同到新加坡觀賞F1賽車比賽，她穿蕾絲滾邊上衣配寬管褲，搭配愛馬仕白色鱷魚皮凱莉包，顯得帥氣有型，而選錶她也偏愛俐落金錶，戴上AP（Audemars Piguet，愛彼）約180萬元的Royal Oak皇家橡樹玫瑰金自動上鍊錶，由於搭配粉紅色Grande Tapisserie大型格紋面盤，更加亮麗吸睛。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴戴AP皇家橡樹自動上鍊錶約1,800,000元，卡地亞白K金全鑽手環Juste un Clou手環1,650,000元，Juste un Clou手環經典款255,000元，鑽戒更是耀眼奪目。（圖／翻攝chrystan_x IG）

珠寶行頭也精采，陳雪鈴左手除了戴AP錶，同時疊搭卡地亞兩款Juste un Clou釘子手環，一款是165萬元白K金全鑽的奢華版，另一款是255,000元的經典款，更驚人的是指間的鑽戒耀眼奪目，無名指疊戴2款全鑽戒，食指的鑽戒目測超過5克拉，看賽車的造型配件總值飆破千萬元。
 

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關鍵字：

大馬最美千金, 陳雪鈴, AP, Audemars Piguet, 愛彼, Cartier, 卡地亞, 愛馬仕, Hermes

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