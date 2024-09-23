陳喬恩白紗巧搭珍珠當最美新娘　甜美造型與個性珠寶平衡一下

▲陳喬恩披上優雅白紗，搭配TASAKI珠寶與老公Alan拍婚紗照。（圖／翻攝陳喬恩微博）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩2022年與馬來西亞富二代、藝術家Alan（曾偉昌）登記結婚，22日在兩人交往5周年之際，於馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮，曾為戲披過200次婚紗的她，終於真正穿上屬於自己的白紗，搭配的珠寶正是象徵純潔、圓滿的珍珠，連換多套TASAKI設計感強烈的珍珠耳環、戒指，為甜美造型增添個性美。

▲陳喬恩佩戴TASAKI Arlequin Slashed耳環，79,300元。（圖／品牌提供）



▲TASAKI Shell戒指為陳喬恩白紗造型增添亮點，約112,000元。（圖／品牌提供）

45歲的陳喬恩熱愛時尚，披上自己的白紗造型更為講究，婚紗照中她穿極簡的白紗搭配TASAKI以18K黄金半包裹著的珍珠設計的Arlequin Slashed耳環，搭配由大至小珍珠依序排列勾勒出貝殼自然型態的Shell戒指，摩登風格珠寶更添魅力。

▲陳喬恩依偎在老公身上秀出TASAKI Shell戒指。

而婚禮上陳喬恩身穿心型領低胸禮服露深邃事業線，蓬裙上綴滿水滴狀圖騰顯得華麗，因此珠寶較具個性的TASAKI balance neo耳環「平衡」一下，3顆圓潤珍珠整齊排列於鑲嵌美鑽的18K白金平衡桿上，相當吸睛。

▲陳喬恩另一套心型領低胸白紗甜美性感，搭配戴有酷味的TASAKI balance neo耳環。（圖／翻攝陳喬恩微博）



▲TASAKI balance neo密鑲鑽珍珠耳環，201,000元。（圖／品牌提供）

