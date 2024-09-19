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雷達表黑白雙色融為一體　棋盤格面盤吸睛

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▲▼ Rado,Glashutte 。（圖／公關照）

▲雷達表True Square真我方形系列限量版腕錶，單只103,100元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

黑與白色不受時空與流行影響，雋永耐看，是時尚圈公認的經典色，雷達表（Rado）首度嘗試在錶上結合黑與白雙色，打造全球限量888只的True Square真我方形系列限量版腕錶，面盤採開芯設計宛若棋盤格，鮮明的色彩對比搭配獨特的方型高科技陶瓷錶殼，相當搶眼。

▲▼ Rado,Glashutte 。（圖／公關照）

▲雷達表品牌大使池昌旭佩戴True Square真我方形系列限量版腕錶。

雷達True Square真我方形系列限量版腕錶共有兩種款式，分別為以神秘黑或優雅白為基調進行設計，兩者的面盤與陶瓷錶帶均融入對比色，連時標也有巧思，位於白色區塊的時標點綴黑鑽，而在黑色區域的時標則鑲白鑽，視覺上更為亮眼，兩款腕錶均搭載具80小時動力儲存的R734型自動上鍊機芯。

▲▼ Rado,Glashutte 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創搭配黑色橡膠錶帶的SeaQ 計時腕錶，470,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供）

同屬Swatch集團的德國名錶格拉蘇蒂（Glashutte Original），也以經典不敗的黑與白色重新詮釋防水300米、經 ISO 6425及DIN 8306標準認證SeaQ 計時潛水錶，精鋼錶殼搭載內嵌防刮痕黑色陶瓷的單向旋轉錶圈，搭配電鍍銀色面盤，形成鮮明的黑白對比，30分鐘計時盤和小秒盤特別以黑膠唱片紋裝飾，為運動風的潛水錶增添復古韻味，共有精鋼鍊帶、黑色橡膠帶與橘色尼龍編織錶帶款式可供選擇。

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關鍵字：

Rado, 雷達表, Glashutte Original, 格拉蘇蒂原創

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