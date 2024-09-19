潤娥露腰裝疊戴珠寶當時髦精 　項鍊當髮飾閃閃動人

▲潤娥的髮辮上點綴Qeelin標誌性的Wulu Sautoir 18K玫瑰金鑽石及紅琺瑯項鍊。（圖／Qeelin提供）



記者陳雅韻／台北報導

華人珠寶品牌Qeelin宣布已合作超1年的南韓女星潤娥，升任為全球品牌代言人，藉由她的時尚影響力，讓更多粉絲認識擁有深厚東方底蘊的Qeelin，許多人對於東方味設計第一聯想就是老氣，但從潤娥首波代言人形象照可見，身穿露腰背心褲裝的她層疊配搭標誌性的葫蘆造型Wulu項鍊，連項鍊都成為髮辮上的裝飾，時髦極了。

▲潤娥升格為Qeelin全球代言人。

潤娥從女團少女時代起家，2007年從歌手轉型為演員，獲得百想藝術大獎、大鐘獎、青龍電影獎等大獎肯定，也在大型頒獎典禮展現主持功力，全方位實力大眾有目共睹，吸引Qeelin邀她當全球代言人，她日常就愛戴小巧秀氣的Qeelin珠寶，最新代言照則戴著搶眼的Wulu系列葫蘆造型珠寶入鏡。





▲潤娥佩戴Qeelin Wulu系列鑽石耳環並示範大型葫蘆鑽石吊墜。

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）也有韓星加持，女團TWICE成員Mina近期出任品牌大使，參與品牌第一場國際性的活動，即是Boucheron正式於9月進軍美國市場在紐約麥迪遜大道開立第一家精品店的慶祝派對，當晚她穿黑色露肩洋裝搭配Boucheron經典羽毛造型問號項鍊亮相，一同感受品牌歷史工藝、創新、風格與法式生活美學，Boucheron同時宣布隨後也將在美國各大城市展店，展現企圖心。





▲TWICE成員Mina以Boucheron新任大使身分出席品牌紐約麥迪遜大道開立第一家精品店的慶祝派對。（圖／Boucheron提供）