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風Luxury／獨立製錶界「聖杯」展2億錶　獨家橄欖綠款獻給SHH錶店

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▲▼ Greubel Forsey,HYT 。（圖／公關照）

▲SHH台北101頂級鐘錶概念店展出13只Greubel Forsey作品，總值超過2億元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新加坡高登鐘錶集團2021年收購先施名品鐘錶Sincere Fine Watches後，積極布局，2022年成立專營獨立製錶品牌的SHH（Sincere Haute Horlogerie）通路，今年3月正式進軍名錶薈萃的台北101購物中心開設專賣店，為藏家蒐羅世界頂尖的獨立製錶傑作，即起至9月底展出被譽為獨立製錶界「聖杯」品牌Greubel Forsey 13只總值逾2億元的錶款，當中包括專為SHH打造、限量6只的橄欖綠Balancier Convexe S² SHH Edition腕錶，色彩象徵SHH蓬勃發展的生命力與自信，而30度傾斜大擺輪設計則展現品牌精湛技術，相得益彰。

▲▼ Greubel Forsey,HYT 。（圖／公關照）

▲Greubel Forsey特別為SHH頂級鐘錶概念店打造的橄欖綠Balancier Convexe S² SHH Edition腕錶，限量6只，8,990,000元。

今年適逢Greubel Forsey創立20周年，憑藉著5項原則：發明和創新、手工製作和手工潤飾、性能和可靠性、建築和設計、稀有性和獨特性，攀向獨立製錶界聖杯位置，已締造革命性的雙重陀飛輪與三維世界時間等複雜機芯設計等7項發明。此次展出Balancier 3腕錶正是技術與美學融合的結晶，擁有標誌性的30度大擺輪降低地心引力對時計的影響外，還以纖薄的設計讓整個機芯宛如懸浮於空中，此外，無螺絲錶耳亦是品牌的創舉，配合雙曲率的錶殼與手腕完美貼合。

▲▼ Greubel Forsey,HYT 。（圖／公關照）

▲Greubel Forsey首創纖薄錶殼與無螺絲錶耳的Balancier 3腕錶，雙曲率的錶殼設計完美貼合手腕，6,660,000元。

Greubel Forsey每年只製造11只得Tourbillon Cardan腕錶也來台展出，目光瞬間被卡丹結構實現的三維自由旋轉吸引，此技術讓陀飛輪在任一角度都能保持在最佳運轉狀態，而複雜機芯的零件都經過手工修飾，例如陀飛輪框架上的鈦金屬製錶橋，不僅經過磨砂處理，同時搭配直紋側邊及正反面的斜面拋光，處處講究，因此錶款身價不凡，近逼2000萬元。

▲▼ Greubel Forsey,HYT 。（圖／公關照）

▲Greubel Forsey每年只製作11只的Tourbillon Cardan腕錶，19,280,000元。

SHH台北101頂級鐘錶概念店近期也與獨特液體時間顯示著稱的瑞士品牌HYT 展開獨家合作，完整呈現全新T1 SERIES 腕錶系列，當中有9月起至明年4月Watches and Wonders錶展前期間限定銷售的T1 SERIES Millésime Edition，分別為溫暖且具秋冬氣息的紫色、綠色和巧克力色面盤款式，面盤上具有垂直紋理的緞面修飾展現優雅質感。

▲▼ Greubel Forsey,HYT 。（圖／公關照）

▲HYT巧克力色面的T1 SERIES Millésime Edition腕錶為期間限定款式，自今年9月至2025年4月Watches and Wonders錶展期間販售。

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關鍵字：

風Luxury, HYT, SHH, Greubel Forsey

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