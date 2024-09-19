艾美錶罕見紫色出擊　「鈦」輕盈舒適性大增

▲艾美錶AIKON Titanium Chronograph自動計時碼錶紫色面盤款，160,000元。（圖／艾美錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

錶款外型、佩戴舒適度同等重要，瑞士腕錶品牌艾美錶（Maurice Lacroix）今（19日）發表AIKON系列兩款新作Titanium自動腕錶與Titanium Chronograph自動計時碼錶，均以輕盈堅固且親膚的鈦金屬打造，且兩款錶均推出錶界罕見的紫色面盤款式，年輕活潑設計吸引新世代錶迷。





▲艾美錶AIKON Titanium Chronograph自動計時碼錶金色款，160,000元。

想進入機械錶世界，艾美AIKON Titanium 42mm自動腕錶是入門優選之一，新作共有優雅灰色與亮眼紫色兩款，前者特別採用巴黎鉚釘飾紋圖案裝飾面盤，展現優雅運動風；更霸氣的選擇為AIKON Titanium Chronograph 44mm自動計時碼錶，以五級鈦金屬材質製成，表面經過拉絲拋光與自動款明顯不同，而面盤共有紫、金兩色，4只新錶均配備「ML」快速更換錶帶裝置，可輕鬆變換錶帶。





▲艾美錶AIKON Titanium自動腕錶灰色款，108,000元。

輕盈的鈦金屬材質不僅運用在機械錶上，TAG Heuer（泰格豪雅）與甲骨文紅牛車隊（Oracle Red Bull Racing）再次攜手創作的TAG Heuer Connected Calibre E4 智能腕錶 45 毫米紅牛車隊特別版，也採用黑色DLC 2級鈦金屬錶殼，並搭載60分鐘刻度的黑色陶瓷錶圈，以及呼應紅牛車隊配色的錶帶展現疾速賽車魂，錶款擁有「賽季」（Season）、「瀝青」（Asphalt）、「TAG Heuer Formula 1 紅牛車隊特別版」及今年紅牛車隊最新RB20賽車命名的「RB20」等4款面盤，並為錶迷與車迷打造F1賽事零時差數位體驗，提供賽季資訊與紅牛車隊即時奪勝通知。





▲TAG Heuer Connected Calibre E4 智能腕錶45 毫米紅牛車隊特別版，63,900元。（圖／TAG Heuer提供）