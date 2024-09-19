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李玉璽讚萬寶龍包時尚又實用　見新款就想包色　

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▲▼李玉璽 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲李玉璽擔任萬寶龍板橋大遠百專賣店剪綵嘉賓。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）板橋大遠百專賣店重新改裝今盛大開幕，採用全新NEO 4.0店裝概念，黑色石牆門面飾有白朗峰山脈稜線，室內設計牆面上採用如紙張效果的灰泥與壁紙，筆尖線條與浪板錯落裝飾空間，讓人聯想到招牌的書寫工具。男星李玉璽受邀剪綵，背著品牌新款薰衣草灰色Extreme 3.0系列單肩包亮相，他透露去年遊巴黎即背同款不同色的包出遊，時尚又實用，因此見新鮮貨又想包色了，透露：「每天穿一樣我OK，剪裁喜歡的T恤就會包色。」

▲▼Montblanc Boutique 。（圖／公關照）

▲萬寶龍板橋大遠百專賣店重新改裝今盛大開幕。（圖／萬寶龍提供，以下同）

▲▼Montblanc,Berluti 。（圖／公關照）

▲李玉璽佩戴萬寶龍1858系列Geosphere世界時間零氧腕錶CARBO2限量款1969，299,100元。

而剛結束與盧廣仲、美麗長達一個月的西班牙朝聖之路旅程，李玉璽表示三人交心收穫豐富，特別是聽進盧廣仲的建議要多看書，他最近重拾書本獲得不少啟發；而今日進到萬寶龍新店，他自爆字醜，最想拿著經典鋼筆開始練中文字。

▲▼Montblanc,Berluti 。（圖／公關照）

▲萬寶龍薰衣草灰色Extreme 3.0系列單肩包，45,400元

萬寶龍新店除了陳列完整書寫工具，也同步發表最新薰衣草灰色Extreme 3.0系列皮件，包身上獨特的幾何圖案源自品牌1920年代的視覺設計，主打款後背包、142 迷你斜背包、單肩包加入靈感源於登山者使用扣環的M LOCK 4810搭扣，不僅實用也成為包款亮點。

▲▼Montblanc,Berluti 。（圖／公關照）

▲萬寶龍薰衣草灰色Extreme 3.0系列142迷你斜背包，45,400元。


▲▼Montblanc,Berluti 。（圖／公關照）

▲萬寶龍薰衣草灰色Extreme 3.0系列後背包，64,300元。

巴黎品牌Berluti則為男士打造奢華鞋履與皮具，旗下典藏Editions系列推Rapiécé-Reprisé縫藝膠囊新品，包括Équilibre 休閒鞋、牛津鞋、樂福鞋、德比鞋、孟克鞋和踝靴5款經典鞋履，提供帶縫藝設計和無縫藝設計兩種款式，以及 E’Mio手提包、Un Jour公事包、Toujours手提包和Nino手拿包等4款包款，另有錢包和皮帶等小皮件，此膠囊系列採用Patina色調，標誌性的手工縫線補丁在每一件單品上重複呈現，為質感設計注入雅趣。

▲▼Montblanc,Berluti 。（圖／公關照）

▲Berluti典藏系列Editions 推出Rapiécé-Reprisé縫藝鞋款與包款。（圖／Berluti提供，以下同）

▲▼Montblanc,Berluti 。（圖／公關照）

▲Berluti_E’Mio冰金色手提包，208,000元。

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關鍵字：

Montblanc, 萬寶龍, 李玉璽, Berluti

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