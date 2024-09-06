萬寶龍致敬小說家珍奧斯汀　她的封蠟印章、鋼琴全入鋼筆設計

▲萬寶龍大文豪系列致敬珍奧斯汀限量款，34,100元至43,500元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）備受藏家喜愛的大文豪系列書寫工具，第三度向女性作家致敬，於英國著名小說家珍奧斯汀（Jane Austen）250周年冥誕前夕，推出4款書寫工具紀念她，細節裝飾緊扣著她一生熱愛的事物以及她的名著，例如她寫信使用的封蠟印章啟發了筆款的外形，筆夾形狀源自當時流行的手提包束繩，3款筆蓋頂部刻有「BY A LADY」字樣來自她第一部小說《理性與感性》時使用的筆名，第4款則展示她的真名，筆尖飾有她的剪影圖案，呼應她所屬攝政時代和維多利亞時代的剪影肖像風格。

▲萬寶龍大文豪系列致敬珍奧斯汀限量款1813鋼筆以角木打造筆身，靈感源自奧斯汀家中發現的鋼琴，154,400元。

萬寶龍大文豪系列致敬珍奧斯汀書寫工具的設計主題分別為「鄉間」、「莊園」、「旅行」和「舞會」。最入門的限量款發想自她的鄉間生活，筆身的設計參照了漢普郡風格建築的古典圓柱，而筆蓋上的圖案取材自《傲慢與偏見》中達西這類攝政時代紳士喜歡穿著的深藍色雙領大衣；限量款1813的限量數字則源於《傲慢與偏見》的出版年份，並以珍奧斯汀居住莊園中發現的鋼琴為設計主題，選用角木製作筆身，配上邊框和鑲板圖案仿似房屋壁爐並飾有花卉圖案的鍍黃金筆蓋，風格古典。





▲萬寶龍從來珍奧斯汀乘馬車旅行獲得啟發，打造皮革筆蓋的大文豪系列致敬珍奧斯汀限量款97鋼筆，約1,530,000元起。

大文豪系列致敬珍奧斯汀限量款97，彰顯珍奧斯汀對旅行的熱愛，萬寶龍將乘坐馬車的概念融入筆具設計，塗覆漸變亮漆並飾有波浪紋筆身演繹飄逸的馬鬃，更有趣的是筆蓋以黃色英國牛皮製，宛如馬車的內部裝飾；最貴氣的版本是致敬珍奧斯汀限量款8鋼筆，呈現攝政時代和維多利亞時代舞會淑女紳士的華麗裝扮元素，點綴美鑽、綠松石、黃色藍寶石與黃水晶，特別是馬賽克裝飾羽毛圖案源於她送給姪女的針線盒，每一個細節都有故事。





▲鑲嵌鑽石、綠松石、黃色藍寶石與黃水晶的萬寶龍大文豪系列致敬珍·奧斯汀限量款8鋼筆，約6,740,000元起。





▲CHAUMET參與斐列茲首爾藝術博覽會，與南韓藝術家Kim Hee Chan合作展出靈感來自蜂巢圖案的Bee My Love系列作品。（圖／CHAUMET提供，以下同）

精品與文學、藝術緊密連結，法國珠寶品牌CHAUMET即參與展至7日的斐列茲首爾藝術博覽會（Frieze Seoul），與南韓藝術家Kim Hee Chan（暫譯: 金熙燦）合作，打造靈感來自蜂巢圖案的Bee My Love系列的藝術品，他破天荒採用胡桃木為主要材質，以樹木的獨特光澤映照著CHAUMET貴金屬的閃耀光芒，品牌大使宋慧喬特別於開展首日現身參觀，她所戴的項鍊正是以蜂巢造型構成的個性項鍊，相當迷人。





▲開展首日宋慧喬到場感受由CHAUMET珠寶工藝和木造藝術魅力。