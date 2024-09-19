陳慧琳割愛10款愛馬仕　百萬「包王」、獨一無二鉚釘包線上拍賣

▲陳慧琳是愛馬仕資深藏家，她與2015年購入的愛馬仕孔雀綠色Clemence牛皮30公分柏金包合影。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

剛過52歲生日的港星陳慧琳是演藝圈著名的凍齡美女，而在時尚圈，她則是資深的愛馬仕（Hermès）收藏家，20多年來她累積珍藏中的10款愛馬仕手袋，將登蘇富比（Sotheby’s）9月23日至10月3日舉行的手袋及配飾網上拍賣，當中包括世上獨一無二的鉚釘柏金包、藏家夢幻逸品白色啞光尼羅鱷皮30公分喜馬拉雅柏金包，所有拍品均附她的獨家親筆手寫卡，拍賣部分所得將捐贈予陳慧琳兒童助學基金。





▲陳慧琳珍藏的10款愛馬仕包款登上蘇富比9月23日至10月3日舉行的手袋及配飾網上拍賣。

陳慧琳分享收藏愛馬仕的心路歷程，透露20多年前踏入愛馬仕世界，第一款就是珍罕的石墨色啞光尼羅鱷皮30公分特別訂製柏金包，早期收藏圍繞在基本的黑、灰和棕色，後來她漸漸嘗試更大膽的配色，例如金屬色凱莉包等，每一款包對她而言都有特別的意義，見證她的珍藏隨著時間成熟、蛻變，更帶來成就感，她說：「誠如所唱的每一首歌、造就的每一個角色，都成就了今天的我，手袋的收藏也是一樣，它們反映了我所經歷的不同人生階段。我也希望把從中獲得的全新領悟分享給大家。」





▲陳慧琳2011年收藏的愛馬仕全球唯一訂製款Box小牛皮35公分鉚釘柏金包，估價約820,000元起。

此次陳慧琳委託蘇富比拍賣的10款愛馬仕手袋以柏金包與凱莉包為主，最特別是她特別訂製、獨一無二的Box小牛皮35公分鉚釘柏金包，估價約82萬元起，她表示：「入手這款手袋的時候，我對奢侈品手袋的精美匠藝十分著迷。能在如此完美的時尚單品中加入個人風格的點綴，意義非凡。一直以來，無論衣物配飾，我都非常喜愛鉚釘元素。」

▲陳慧琳在2008年買給自己的結婚禮物--愛馬仕限量版金屬古銅色Chèvre山羊皮Metallic 30公分柏金包，估價約1,560,000元起。

另一款限量版金屬古銅色Chèvre山羊皮Metallic 30公分柏金包，則是2008年陳慧琳買給自己的結婚禮物，她說：「『銅』與『同』諧音，寓意永結同心。」而此次線上拍賣估價最高、突破246萬元的白色啞光尼羅鱷皮30公分喜馬拉雅柏金包，是愛馬仕手袋中最頂級的「包王」，她也決定割愛，將包款拍賣部分所得幫助弱勢兒童。

▲陳慧琳委託蘇富比拍賣愛馬仕白色啞光尼羅鱷皮30公分喜馬拉雅柏金包，估價約2,460,000元起。

陳慧琳除了收藏愛馬仕，香奈兒（CHANEL）、LOEWE、Bottega Veneta等熱門品牌也是心頭好，近來尤其鍾愛粉紅色、粉藍色等甜美或明亮色系款式，她還喜歡在包上掛時下流行的公仔吊飾，日前出遊就在香奈兒粉紅包掛著當紅的貓福珊迪公仔，洩露童心。

▲陳慧琳背粉紅香奈兒包，掛著貓福珊迪吊飾。（圖／翻攝kellychenwailam IG）





▲陳慧琳穿白色裙裝搭配LOEWE約52,000元Font 托特包。（圖／翻攝kellychenwailam IG）