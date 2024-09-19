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故宮與巴黎藝術對話　「大美不言」特展開箱搶先秀3珍寶

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▲▼梵克雅寶,葳鑠 。（圖／公關照）

▲國立故宮博物院偕巴黎裝飾藝術博物館與梵克雅寶舉辦「大美不言」特展，主視覺融入三方特色展品。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國立故宮博物院偕巴黎裝飾藝術博物館與法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），歷經7年籌劃，將於9月26日至12月29日在台北故宮，以及明年1月23日至4月20日在嘉義故宮南院，舉辦「大美不言」特展，今（19日）於台北故進行展品開箱儀式，揭曉三方特色展品，正是此次特展主視覺畫面的3件主角，完美詮釋此次展覽的五大主題「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」、「五彩繽紛」。

▲▼梵克雅寶故宮特展 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲國立故宮博物院偕巴黎裝飾藝術博物館與梵克雅寶舉辦「大美不言」特展，今開箱3件主視覺展品。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼梵克雅寶,葳鑠 。（圖／公關照）

▲故宮將展出清乾隆時期的洋彩玲瓏轉旋瓶。

「大美不言」特展主視覺以顏色繽紛的花卉與龍圖騰為底，源自故宮典藏的清乾隆時期《洋彩玲瓏轉旋瓶》上的圖案：主視覺中央的天使造型，則來自巴黎裝飾藝術博物館珍藏的塞弗爾國家瓷器廠1883—1884年作品《布洛瓦帶蓋長頸壺》；而Y字聚焦的項鍊出自梵克雅寶1952年製的Zip項鍊。今三方聯手開箱此3件展品外，也向大眾預告「大美不言」特展展件涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等，總數逾260件精緻工藝與藝術之作，值得走一遭細細品味。

▲▼梵克雅寶,葳鑠 。（圖／公關照）

▲巴黎裝飾藝術博物館呈獻1883—1884年布洛瓦帶蓋長頸壺。

▲▼梵克雅寶,葳鑠 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶1952年Zip項鍊，可轉換為手鍊佩戴。

同樣於9月24日登場的「匠心．獨具」獨立製錶藝術展，為亞洲最具規模的獨立製錶展覽，今年邁入第八屆，主題為「機韻·第四維度的淬煉」，帶領鐘錶愛好者探索創意設計，此次共有14個頂尖獨立製錶品牌以及百年座鐘品牌參展，包括Armin Strom、ARTIME、BIVER、CZAPEK、Ferdinand Berthoud、Haute-Rive、Kross Studio、L'Epee、Manufacture Royale、MB&F、Renaud Tixier、Singer Reimagined和URWERK。

▲▼梵克雅寶,葳鑠 。（圖／公關照）

▲葳鑠主辦的第八屆「匠心．獨具」獨立製錶藝術展，首度參加的Czapek將展出限量100只的Antarctica with Mount Erebus Deep Blue腕錶。（圖／葳鑠提供，以下同）

▲▼梵克雅寶,葳鑠 。（圖／公關照）

▲同樣首度參展的Biver將展出品牌首款三針自動腕錶Automatique。

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關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, 故宮, 巴黎裝飾藝術博物館, 葳鑠

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